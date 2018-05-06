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ЧМ по хоккею: великолепный Да Коста и спасение чехов

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
lastwordonhockey.com
После 0:7 от сборной России французы крупно обыграли Белоруссию – 6:2.

Второй день мирового хоккейного первенства оказался насыщенным – 6 матчей. Сборная Латвии смогла в овертайме обыграть неудобную Норвегию со счётом 3:2, хотя после первого периода проигрывала 0:2. Швейцарцы сами себе создали проблемы во встрече с Австрией: матч-штраф получил Андригетто. Итог – 2:2 и овертайм, победу Швейцарии в котором принёс Корви.

Финны разгромили южнокорейцев (8:1), по 4 очка набрали нападающие «Каролины» Ахо и Терявяйнен. Франция реабилитировалась за стартовые 0:7 от россиян, разгромив Белоруссию (6:2). Отлично сыграл Стефан Да Коста (на фото), который в сезоне 2018/2019 будет играть за «Автомобилист». Капитан французов набрал 3 (1+2) очка.

Датчане ничего не смогли противопоставить сборной США – 0:4. А вот считавшиеся фаворитами во встрече со словаками чехи едва спаслись от поражения. За 10 секунд до сирены словаки вели со счётом 2:1, Нечас отчаянно бросил по воротам с острого угла и забил! В овертайме воодушевлённые чехи добыли 2 очка после шайбы Яшкина.

«Питерец.ру» предполагает, что швейцарцы или словаки сильно пожалеют о потерянных в первом туре очках на финише группового этапа.
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