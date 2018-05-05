Карри – в строю, но «Воинов» разгромили «Пеликаны»

После двух поражений на выезде «Нью-Орлеан Пеликанс» сокрушили «Голден Стэйт» на своём паркете. Итоговые «+19» не отражают подавляющего преимущества хозяев, в составе которых привычно результативен был Энтони Дэвис (33 очка и 18 подборов). Защитник Холидэй набрал 21 очко, а сербскому испанцу Миротичу удался дабл-дабл (16 очков и 13 подборов).

Необычный дабл-дабл сделал и разыгрывающий «Нью-Орлеана» Рэджон Рондо (на фото). В активе Рондо – 10 подборов и 21 (!) передача. «Питерец.ру» напоминает, что Рондо становился чемпионом НБА в 2008 году в составе «Бостона». Сменив после этого несколько команд, строптивый Рэджон начал выходить на прежний уровень только сейчас. Если «Нью-Орлеану» удастся затянуть серию, то Рондо может существенно повысить свой потускневший статус звезды НБА.

Стеф Карри провёл второй матч после восстановления от травмы. Набрав 19 очков, защитник «Голден Стейт» 6 раз промахнулся из-за дуги. Самым результативным в составе «Уорриорз» стал защитник Томпсон (26 очков), а Дрэймонд Грин совершил 7 потерь.