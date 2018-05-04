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ЧМ по хоккею: начали с разгрома Франции – 7:0

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
fhr.ru
Французы выглядели совершенно беспомощно и могли пропустить и 10 шайб.

Одной из стран-хозяек прошлого чемпионата мира была Франция. Хоккейные галлы достойно смотрелись на мировом форуме, выделялись в их составе Овитю, Да Коста и Руссель.

Сегодня французов на льду просто не было: оборона раз за разом позволяла расстреливать своего вратаря. Всего 10 бросков по воротам Кошечкина и явное нежелание реализовывать большинство в третьем периоде – вот впечатление об игре французов.

«Питерец.ру» рад удачному старту российской команды, но следующий соперник может оказаться ещё слабее французов. 6 мая команда Ильи Воробьёва сыграет с австрийцами, которые пропустили два чемпионата мира.

Если россияне забросили семь шайб (дубль сделал Кирилл Капризов), то канадцы и американцы на двоих забросили восемь. «Кленовые листья» быстро вышли вперёд 2:0, но Ли, Ларкин и Годро сделали лидером уже сборную США. Основное время завершилось со счётом 4:4, а победу американцам по буллитам принесли два точных броска Кэма Аткинсона. Канадец Коннор Макдэвид сделал одну результативную передачу, а в овертайме получил от арбитров малый штраф.
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