ЧМ по хоккею: начали с разгрома Франции – 7:0

Одной из стран-хозяек прошлого чемпионата мира была Франция. Хоккейные галлы достойно смотрелись на мировом форуме, выделялись в их составе Овитю, Да Коста и Руссель.

Сегодня французов на льду просто не было: оборона раз за разом позволяла расстреливать своего вратаря. Всего 10 бросков по воротам Кошечкина и явное нежелание реализовывать большинство в третьем периоде – вот впечатление об игре французов.

«Питерец.ру» рад удачному старту российской команды, но следующий соперник может оказаться ещё слабее французов. 6 мая команда Ильи Воробьёва сыграет с австрийцами, которые пропустили два чемпионата мира.

Если россияне забросили семь шайб (дубль сделал Кирилл Капризов), то канадцы и американцы на двоих забросили восемь. «Кленовые листья» быстро вышли вперёд 2:0, но Ли, Ларкин и Годро сделали лидером уже сборную США. Основное время завершилось со счётом 4:4, а победу американцам по буллитам принесли два точных броска Кэма Аткинсона. Канадец Коннор Макдэвид сделал одну результативную передачу, а в овертайме получил от арбитров малый штраф.