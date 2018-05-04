«Питтсбург» сравнял счёт в серии с «Вашингтоном»

Любители хоккея с надеждой ждут скорейшего вылета из Кубка Стэнли «Вашингтона» или «Питтсбурга». В этом случае на начинающемся сегодня чемпионате мира в Дании смогут сыграть Малкин, Овечкин, Кузнецов или Орлов.

Однако «Питтсбург» не позволили «Вашингтону» выиграть третью игру подряд и повести со счётом 3–1. Обидно проиграв стартовый матч («Вашингтон» повёл 2:0 на 41-й минуте, после чего трижды пропустил за 5 минут), «Кэпиталз» выиграли две игры подряд – 4:1 и 4:3. В третьей встрече Александр Овечкин забросил победную шайбу с передачи Бекстрёма на 59-й минуте.

Но четвёртый поединок завершился в пользу «Питтсбурга». Дубль Гюнцеля, шайба Малкина и 20 отражённых Мюрреем бросков – вот слагаемые успеха команды Майка Салливана. «Питерец.ру» предполагает, что пятый матч этой серии по традиции НХЛ станет ключевым. В 2 часа ночи по Московскому времени 6 мая команды скрестят клюшки в Вашингтоне.

Андрей Василевский и Никита Кучеров в составе «Тампа-Бэй» выиграли у «Бостона» третий матч серии (4:1). «Лайтнинг» впереди со счётом 2–1, Кучеров не набирал очков в Кубке Стэнли с 21 апреля.