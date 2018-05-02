ФНЛ: «Зенит – 2» выиграл, петербургское «Динамо» сыграло вничью

Турнирное положение зенитовского дубля не радует. Команда, которую тренирует Константин Зырянов, обретается внизу таблицы. Но сегодня «сине-бело-голубые» не уронили клубного бренда, обыграв «Химки». Единственный гол с 11-метрового забил в первом тайме Панюков. Для Андрея этот мяч стал уже 14-м в нынешнем первенстве. В стартовом составе «Зенита – 2» вышел 35-летний Александр Анюков, а литовец Томас Рукас остался в запасе.

Динамовцы Санкт-Петербурга перед началом 36-го тура делили с «Шинником» 7–8 места. Ярославцы (главный тренер – Александр Побегалов) сыграли вничью в Калининграде – 0:0. Встреча «Динамо» с дублёрами московского «Спартака» протекала гораздо зрелищнее – 4 забитых мяча. Первый тайм завершился в пользу спартаковцев: Пантелеев реализовал пенальти. Но во второй половине ход игры перевернулся. Сначала Кулишев сравнял счёт, а вскоре Батютин вывел вперёд гостей. Ничью «красно-белым» принёс 21-летний замбиец Фэшн Сакала, забивший на 74-й минуте. При счёте 2:2 Александр Точилин (на фото) выпустил на поле Власова и Житникова, но ничейный результат не изменился.