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» » ФНЛ: «Зенит – 2» выиграл, петербургское «Динамо» сыграло вничью

ФНЛ: «Зенит – 2» выиграл, петербургское «Динамо» сыграло вничью

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.sportsdaily.ru
Чемпионат ФНЛ подходит к концу: на прямое попадание в РФПЛ претендуют «Оренбург», «Крылья Советов» и «Енисей».

Турнирное положение зенитовского дубля не радует. Команда, которую тренирует Константин Зырянов, обретается внизу таблицы. Но сегодня «сине-бело-голубые» не уронили клубного бренда, обыграв «Химки». Единственный гол с 11-метрового забил в первом тайме Панюков. Для Андрея этот мяч стал уже 14-м в нынешнем первенстве. В стартовом составе «Зенита – 2» вышел 35-летний Александр Анюков, а литовец Томас Рукас остался в запасе.

Динамовцы Санкт-Петербурга перед началом 36-го тура делили с «Шинником» 7–8 места. Ярославцы (главный тренер – Александр Побегалов) сыграли вничью в Калининграде – 0:0. Встреча «Динамо» с дублёрами московского «Спартака» протекала гораздо зрелищнее – 4 забитых мяча. Первый тайм завершился в пользу спартаковцев: Пантелеев реализовал пенальти. Но во второй половине ход игры перевернулся. Сначала Кулишев сравнял счёт, а вскоре Батютин вывел вперёд гостей. Ничью «красно-белым» принёс 21-летний замбиец Фэшн Сакала, забивший на 74-й минуте. При счёте 2:2 Александр Точилин (на фото) выпустил на поле Власова и Житникова, но ничейный результат не изменился.
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