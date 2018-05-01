На чемпионат мира – без игроков «Ак Барса»

Представительство СКА значительное, при этом СМИ уже называют игроком невских армейцев Алексея Бывальцева. Шестёркин едет в Данию третьим вратарём, за спиной Кошечкина и Сорокина. Три защитника СКА (Гавриков, Якловлев и Хафизуллин) сыграют на мировом первенстве вместе с московскими армейцами Нестеровым и Киселевичем, магнитогорцем Береглазовым и Трямкиным из «Автомобилиста». «Отцепили» от ЧМ Белова и Зуба.

В нападении – 4 форварда СКА: Дацюк, Гусев, Барабанов и Каблуков. Столько же игроков атаки – из ЦСКА (Андронов, Капризов, Григоренко, Шалунов). Есть ещё Бывальцев, Илья Михеев из «Авангарда» и группа НХЛовцев. Уже в заявке сборной – Дадонов, Бучневич, Анисимов, Сошников и Мамин. Учитывая, что сейчас идут четвертьфинальные серии, и теоретически сборную могут усилить Александр Овечкин или Евгений Малкин.

Любители хоккея удились отсутствию игроков «Ак Барса». Если защитники Яруллин и Токранов травмированы, то Владимир Ткачёв и Станислав Галиев заслуживали приглашения в сборную. Ткачёва не взяли и в Олимпийский Пхенчхан.