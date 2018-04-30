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«Краснодар» обыграл «Локомотив» и догнал «Зенит»

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
«Локомотив» не смог стать чемпионом в этом туре, но не должен упускать золото.

Юрий Сёмин решил сыграть в Краснодаре в два нападающих: с первых минут на поле вышли Ари и Фарфан. Центр поля должны были цементировать Денисов и Тарасов, за креатив в полузащите отвечали братья Миранчуки. Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев оставил в запасе Павла Мамаева, который заменил Вандерсона на 75-й минуте.

Счёт к тому времени был 2:0 в пользу «Быков». Чемпионство «Локо» отменили пенальти за фол Алексея Миранчука и ошибка защитника Пейчиновича. Автором обоих голов «Краснодара» стал Фёдор Смолов (на фото).

После 28 туров у «Краснодара» и «Зенита» - по 50 очков. Благодаря голу Дмитрия Полоза в гостевом матче «сине-бело-голубые» опережают коллектив Мусаева. У ЦСКА – 52 очка и очень лёгкий календарь: «Арсенал» (дома) и «Анжи» (в гостях). Идущий вторым «Спартак» (53 очка) сыграет дома с «Ростовом» и «Динамо». Набравший 57 очков «Локомотив» в следующем туре играет с «Зенитом» на «РЖД-Арене». В 30-м туре чемпионата «Локомотив» сыграет в Туле. Две предыдущие встречи в гостях «Локо» у «Арсенала» выиграл.
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