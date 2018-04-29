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» » Хоккейная сборная обыграла чехов в Швеции – 4:2

Хоккейная сборная обыграла чехов в Швеции – 4:2

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
fhr.ru
Шайбы в составе российской команды забросили Дадонов, Бучневич, Ткачёв и Сошников.  

Место в воротах сборной Илья Воробьёв на этот раз доверил Игорю Шестёркину из СКА. Проигравший (у вратарей есть отдельная статистическая категория – «победы») два предыдущих матча Кошечкин остался на скамейке.

Как и в игре предыдущего тура против шведов (1:3), россияне пропустили первыми. Отличился чех с интересной фамилией Яшкин, ассистентом у этого нападающего «Сент-Луиса» выступил 18-летний Хитил из системы «Рейнджерс». Однако российские НХЛловцы мгновенно организовали ответ. Артём Анисимов («Чикаго») помог отличиться Евгению Дадонову («Флорида»). Ещё один игрок, выступающий в заокеанской лиге, вывел нашу сборную вперёд: Павел Бучневич отличился с передачи Владимира Ткачёва из «Ак Барса».

Во втором периоде активный Хитил сравнял счёт, но на 38-й минуте игры уже Бучневич отпасовал Ткачёву под бросок – 3:2. Победную точку поставил одноклубник Яшкина Сошников – есть первая победа на «Шведских хоккейных играх»!

Да и Воробьёв наконец-то избавился от имиджа «тренера-проигрывателя». Вместе с Шестёркиным играли сегодня Хафизуллин, Белов, Яковлев, Гавриков и Каблуков.
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