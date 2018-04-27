ента новостей

22:47
Петербургское «Динамо» – чемпион ВХЛ сезона 2017/2018
22:27
Баскетбольный ЦСКА стал третьим участником «Финала четырёх» Евролиги
22:07
Проект "Я вижу музыку"
22:04
Фотовыставка «Эрмитаж. Инстаграфии»
21:57
В Петербургском метрополитене открылась третья «Мобильная библиотека»
10:56
В петербуржском метро обокрали иностранных туристов
10:46
ДТП у Гренадерского моста
10:32
В Купчино мужчине выстрелили в спину
10:26
В Ленобласти задержан мужчина ограбивший школьницу
10:20
В Цирке на Фонтанке выступят титулованные артисты из разных стран мира
08:49
Непроработанная блокировка
22:29
«Жальгирис» прошёл «Олимпиакос» и попал в «Финал четырёх» Евролиги
17:28
Культурно-просветительская программа для детей «Империя искусств»
16:13
«СКА – 1946» проиграл «Локо» в финале Кубка Харламова
15:23
В Ленобласти трое в масках пытали бизнесмена
15:17
Программа V Юбилейного Фестиваля Ледоколов
15:12
Состоялся Гала-концерт ХIV ежегодного фестиваля юных вокалистов «Золотой микрофон»
13:33
В Кудрово двухлетний мальчик выпал из окна квартиры
13:16
В Невском районе ограблен цветочный магазин
12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
12:38
На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют два съезда
06:34
Губернатор отчитался
23:12
«Химки» обыграли ЦСКА в Евролиге, несмотря на великолепный матч Хиггинса
13:01
В Приморском районе у пожилой женщины мошенники похитили около четверти миллиона рублей
12:58
На северо-западе Петербурга 29 апреля состоится открытие новых станций метро
12:36
На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд
12:27
Заброшенный недострой на Беринга угрожает жизни и здоровью детей
08:59
Албин о реновации Петербурга
17:40
Дни танца в пространстве шоу Безликие
16:04
«Новая Генерация» побеждена, но «Политеху» нужно обыгрывать и «Дину»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Петербургское «Динамо» – чемпион ВХЛ сезона 2017/2018

Петербургское «Динамо» – чемпион ВХЛ сезона 2017/2018

0
57
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
mhl.khl.ru
Финальная серия межу динамовцами и «СКА – Невой» завершилась со счётом 4–2.

«Питерец.ру» освещал третий матч финальной серии ВХЛ между двумя петербургскими командами – «Динамо» и «СКА – Невой». Тогда армейцы победили и сократили отставание. Четвёртый матч финала выиграло «Динамо» (3:1), овертайм пятой встречи завершился только на 164-й минуте игрового времени. Победную шайбу забросил игрок «СКА – Невы» Святослав Гребенщиков.

Развязка наступила в шестой встрече серии. Более 1300 зрителей в «Хоккейном городе» увидели нерезультативный хоккей. Шестаков и Мальцев обменялись шайбами в начале второго периода. Последнюю шайбу сезона, принёсшую динамовцам Кубок Петрова, забросил на 56-й минуте защитник Дмитрий Молодцов. Так динамовцы Санкт-Петербурга (тренирует команду Леонид Тамбиев) стали чемпионами ВХЛ. При этом создан этот клуб совсем недавно.

Игроки «Динамо» заняли первые шесть мест в списке бомбардиров плей-офф ВХЛ. Самым результативным стал Александр Шевченко (20 очков), который в финальной серии набрал мало очков. Вслед за ним расположились Александр Кулагин (17очков), Иван Петраков (16 очков), Илья Назаревич (15 очков),  Андрей Бирюков (14 очков) и Николай Чебыкин (12 очков).
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

26-04-2018, 16:13
«СКА – 1946» проиграл «Локо» в финале Кубка Харламова
11-04-2018, 20:33
Петербургский финал ВХЛ начнётся 17 апреля
15-03-2017, 12:14
СКА нужна ещё одна победа над московским «Динамо»
13-10-2016, 22:30
Вадим Шипачёв забросил победную шайбу в ворота рижского «Динамо»
12-03-2015, 23:36
СКА одолел московское «Динамо» и повёл в серии 1—0
28-03-2013, 06:22
СКА победили московское «Динамо»

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
103
Вчера, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
0
115
26-04-2018, 12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
0
165
23-04-2018, 14:47
В Калининском районе гражданка США пострадала в ДТП
0
361
28-03-2018, 14:21
В Ленобласти иномарка сбила двух детей
Наверх