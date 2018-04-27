Петербургское «Динамо» – чемпион ВХЛ сезона 2017/2018

«Питерец.ру» освещал третий матч финальной серии ВХЛ между двумя петербургскими командами – «Динамо» и «СКА – Невой». Тогда армейцы победили и сократили отставание. Четвёртый матч финала выиграло «Динамо» (3:1), овертайм пятой встречи завершился только на 164-й минуте игрового времени. Победную шайбу забросил игрок «СКА – Невы» Святослав Гребенщиков.

Развязка наступила в шестой встрече серии. Более 1300 зрителей в «Хоккейном городе» увидели нерезультативный хоккей. Шестаков и Мальцев обменялись шайбами в начале второго периода. Последнюю шайбу сезона, принёсшую динамовцам Кубок Петрова, забросил на 56-й минуте защитник Дмитрий Молодцов. Так динамовцы Санкт-Петербурга (тренирует команду Леонид Тамбиев) стали чемпионами ВХЛ. При этом создан этот клуб совсем недавно.

Игроки «Динамо» заняли первые шесть мест в списке бомбардиров плей-офф ВХЛ. Самым результативным стал Александр Шевченко (20 очков), который в финальной серии набрал мало очков. Вслед за ним расположились Александр Кулагин (17очков), Иван Петраков (16 очков), Илья Назаревич (15 очков), Андрей Бирюков (14 очков) и Николай Чебыкин (12 очков).