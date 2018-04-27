Баскетбольный ЦСКА стал третьим участником «Финала четырёх» Евролиги

Четвёртый матч серии между ЦСКА и «Химками» почти потерял интригу в третьей четверти. После трёхочкового попадания Серхио Родригеса армейцы повели «+17». Как отыграть у ЦСКА такое отставание, даже без Де Коло и Хайнса на паркете?

Но Алексей Швед не опустил рук. Лучший снайпер химчан провёл сегодня выдающийся матч – 36 очков, 5 подборов и 6 передач. После дальних попаданий Шведа и Мони в концовке «Химки» обогнали ЦСКА – 87:85. Роковой промах со штрафного совершил Энтони Гилл, который вообще провёл неудачный матч (7 очков, 5 потерь). После «парашюта» Хиггинса за 5 секунд до сирены произошёл спорный эпизод, решивший исход встречи.

Пропустив мяч, химчане моментально организовали контратаку, и вроде бы победили: игрок хозяев поразил армейское кольцо за секунду до конца основного времени. Однако арбитры ошиблись, и «Химки» вынуждены были вводить мяч в игру со своей половины при счёте 88:89. Толковой атаки в таких обстоятельствах организовать было просто нельзя.

«Питерец.ру» ждёт, что «Реал» станет четвёртым полуфиналистом Евролиги: сейчас мадридцы ведут 9 очков в четвёртом поединке против «Пао».