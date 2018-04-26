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«Жальгирис» прошёл «Олимпиакос» и попал в «Финал четырёх» Евролиги

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.euroleague.net
Самыми результативными в четвертом матче серии у победителей стали Пангос (21 очко) и Улановас (20 очков).

Потеря Георгиоса Принтезиса оказалась для «Олимпиакоса» роковой. Заменить этого форварда в полной мере не удалось, хотя старались Папаниколау (15 очков) и Маклин (8 очков).

Выигравший предыдущий матч четвертьфинальной серии с перевесом в 20 очков, «Жальгирис» бойко начал и эту встречу. Но греческий клуб к первому перерыву выровнял игру, счёт стартовой четверти – 23:22. Но во втором отрезке игры без Спанулиса «Олимпиакос» «поплыл». А решающую пробоину фаворит получил в третьей четверти, которую подопечные Ясикявичуса выиграли с разницей «+8». Безнадёжно отстававший «Олимпиакос» отыграл в заключительной четверти 12 очков, но проиграл решающий матч – 91:101. Отличный матч провели Кевин Пангос и Эдгарас Улановас, а вот Брэндон Дэвис не доиграл из-за перебора фолов.

«Питерец.ру» напоминает, что «Жальгирис» уже выигрывал сильнейший клубный турнир Старого Света. В 1999 году клуб из Литвы в полуфинале обыграл именно «Олимпиакос», после чего взял трофей.

Сейчас идёт четвёртый матч серии между «Басконией» и «Фенербахче», в случае победы «Фенер» составит компанию «Жальгирису».
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