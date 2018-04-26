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» » «СКА – 1946» проиграл «Локо» в финале Кубка Харламова

«СКА – 1946» проиграл «Локо» в финале Кубка Харламова

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
fhr.ru
Финальная серия плей-офф МХЛ завершилась впечатляющим разгромом невских армейцев – 3:7.

В плей-офф МХЛ играли 16 команд – «СКА – 1946», «Русские Витязи», МХК «Динамо» СПб, «Красная Армия», «Мамонты Югры», «Ирбис», «Реактор», «Стальные Лисы», «Локо», «Крылья Советов», «Алмаз», МХК «Спартак», «Авто», «Толпар», «Сибирские Снайперы» и «Белые Медведи».

«Питерец.ру» обратил внимание, что будущий чемпион из Ярославля победил обе петербургские команды – молодёжное «Динамо» во втором раунде, а «СКА – 1946» – в финале. «Молодёжка» СКА, которую тренирует Михаил Милёхин, выиграла первые 8 матче в нынешнем плей-офф. В первом круге были пройдёны «Крылья Советов», во втором невские армейцы победили спартаковцев, после чего выиграли две первые встречи у «Белых Медведей». В финале шла равная борьба: «Локо» выиграл первый (1:0Б) и третий (3:2) матчи серии, «СКА – 1946» достались победы в игре №2 (3:2) и четвёртом матче (1:0). Шайба Владислава Рыбакова помогла «Локо» выиграть пятый матч (2:1) и повести в серии 3–2.

Завершил финал МХЛ шестой матч, который состоялся 24 апреля в «Хоккейном городе». «Локо» победил со счётом 7:3 и взял Кубок Харламова.

 
Все по теме: хоккей
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