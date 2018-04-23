«Ахмат» обыграл «Спартак» и вернул «Зениту» шансы на медали

Мало кто верил, что «Ахмат» отберёт сегодня очки у занимающего третье место в первенстве России «Спартака». За всю историю встреч грозненцы ни разу не выигрывали в Москве – но смогли сделать это в такой нужный для конкурентов «Спартака» момент!

Александр Селихов уже к середине первого тайма дважды достал мяч из своих ворот: счёт открыл Митришев, а удвоил преимущество гостей Исмаэл. В начале второго тайма Бериша довёл счёт до крупного, Луис Адриано лишь смог забить «гол престижа» в концовке. «Спартак» проиграл второй матч подряд, но сохраняет хорошие шансы даже на второе место. Ведь «Зениту» и ЦСКА придётся в 28-м туре играть между собой. А календарь команды Массимо Карреры гораздо проще: «Амкар» (в гостях) и два домашних матча с «Ростовом» и «Динамо».

«Питерец.ру» напоминает текущий расклад сил в таблице РФПЛ. Не сумевший победить «Уфу» «Локомотив» лидирует (57 очков), у ЦСКА – 51 очко, у «Спартака» набрал 50 очков ещё после победы над «Анжи» в 25-м туре. «Зенит» из-за ничьей с «Арсеналом» занимает четвёртое место.