Дзюба может лишить «Зенит» Лиги чемпионов

Ничья с «Арсеналом» не должна была входить в тренерские планы Роберто Манчини. Тульской команде не грозит даже зона стыковых матчей, поэтому особой мотивации от «Арсенала» ждать не приходилось.

Однако один футболист вышел на сегодняшнюю игру с особым настроем. Речь – об Артёме Дзюбе, который не пригодился Манчини. Итог: Дзюба в дебюте матча с «Зенитом» сделал голевой пас, а в концовке лишил петербургскую команду победы. Эти потерянные в Туле 2 очка могут стать решающими в борьбе за попадание в Лигу чемпионов.

«Питерец.ру» взглянул на положение команд в турнирной таблице РФПЛ. «Локомотив» – безусловный лидер (56 очков, 26 игр), вторым пока идёт ЦСКА (51 очко, 27 игр), но «Спартак» (50 очков, 26 игр) может обойти «красно-синих» в случае победы над «Ахматом». После ничьей в Туле у «Зенита» стало 49 очков, при этом следующие соперники сложнейшие – ЦСКА (дома) и «Локомотив» (в гостях).

Лучшим в сегодняшнем матче у «Зенита» стал Далер Кузяев, сделавший дубль. Второй гол Кузяева мог стать победным, но Дзюба проявил бомбардирское чутье и подкараулил отскок.