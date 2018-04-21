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Волейбольный «Зенит» смог выиграть в Казани два сета

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81
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
vczenit-spb.ru
Ведя по партиям 2–0, наша команда проиграла три сета подряд, счёт в серии стал 0–2.

Сегодняшнее противостояние петербургского «Зенита» и монстрического «Зенита-Казань» совсем не было похоже на стартовый матч финала плей-офф Суперлиги. Подопечные Александра Климкина уверенно взяли две первые партии, сделав серьёзнейшую заявку на сенсационную победу.

Казанские трибуны не узнавали своих любимцев, когда гости выиграли сначала первый сет (25:19), а затем просто разгромили фаворита во второй партии (25:15). «Зенит-Казань» не мог уступить дома со счётом 0–3 и сократил отставание. «Питерец.ру» подозревает, что ключевым стала концовка четвёртого сета. Петербуржцы могли вырвать этот матч, но позволили казанцам добиться тай-брейка. В решающий момент уверенно сыграл на блоке Вольвич. В укороченной партии разыгрался Вильфредо Леон, и «Зенит-Казань» добыл волевую победу.

Однако есть и поводы для оптимизма. Наш «Зенит» смог навязать серьёзную борьбу, выиграл первую в истории клуба партию финальной серии чемпионата России. Несмотря на сегодняшнее поражение, третий матч на «СИБУР-Арене» можно «зацепить» и как минимум продлить серию.
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