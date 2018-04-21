«Ак Барс» – в шаге от Кубка Гагарина

Будь команда Зинэтулы Билялетдинова поудачливее в овертайме предыдущего матча, казанцы могли бы уже пить шампанское из Кубка Гагарина. Но и счёт 3–1 в НХЛ считается для отстающих почти приговором.

Дубль шведа Ландера (вторую шайбу нападающий «Ак Барса» забрасывал в пустые ворота ЦСКА) помог гостям выиграть эту важнейшую встречу. Сравняй ЦСКА счёт, и сценарий финальной серии мог бы стать непредсказуемым.

«Питерец.ру» изучил протокол игры: в первом периоде ЦСКА трижды играл в большинстве, но дивидендов не извлёк. А на 20-й минуте Джастин Азеведо открыл счёт, подарив «Ак Барсу» психологическое преимущество. Шайба Ландера с передачи того же Азеведо позволила казанскому клубу вести 2:0 к началу третьего периода. Армейцы смогли лишь раз огорчить Гарипова, который отразил 40 бросков по своим воротам.

Даже если ЦСКА сможет превратить 1–3 в 3–3, седьмой матч финала пройдёт в Казани. Да и весь ход нынешнего плей-офф не предполагает внезапного спада у «Ак Барса». Казанцы ещё ни разу не проиграли двух встреч подряд в Кубке Гагарина – 2018. А ведь до начала плей-офф казалось, что трофей – почти в руках у игроков СКА…