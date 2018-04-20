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Спортсмен из Санкт-Петербурга выступит в одном карде с Емельяненко

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
пресс-служба RCC
Спортсмен из Санкт-Петербурга выступит в одном карде с Емельяненко

25-летний профессиональный боец смешанного стиля Никита Чистяков будет представлять город Санкт-Петербург на престижном турнире по смешанным
единоборствам RCC 2: Russian Cagefighting Championship, организованном «Русской медной компанией», в Екатеринбурге.
Никита является мастером спорта международного класса по панкратиону, бронзовым призером чемпионата мира по грэпплингу, чемпионом AFC в полулегком весе. На сегодняшний день он провел 13 боев, восемь из которых выиграл. Его соперником станет спортсмен из Старого Оскола Алексей Невзоров. Невзоров провел 15 боев, 12 из которых выиграл.
Бой Никиты Чистякова пройдет 5 мая в Екатеринбурге в рамках турнира по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship, который проходит под эгидой «Русской медной компании». Гостей ждет десять поединков с участием бойцов из России, Хорватии и Бразилии. В главном бою вечера известный боец Александр Емельяненко сойдется с бразильским бойцом UFC Габриэлем Гонзагой. Кроме того, на турнире выступит екатеринбургский боец Иван Штырков. Его соперником также станет бразилец Джеримо Дос Сантос.
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