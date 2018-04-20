Волейбольный «Зенит» начал финальную серию плей-офф с поражения в Казани

Сайт волейбольного «Зенита» справедливо назвал соперника из Казани сильнейшим клубом мира. Для любой команды Суперлиги выход в финал и встреча с казанским «Зенитом» является отличным итогом сезона. «Питерец.ру» напоминает, что наш «Зенит» в этом сезоне дебютировал в высшем волейбольном свете, несмотря на традиции «Автомобилиста».

Первый сет прошёл в равной борьбе, но завершился в пользу хозяев площадки – 25:17. Рывок на старте второй партии позволил казанцам повести по партиям 2–0. Здесь хорошо сыграли Андерсон и Леон, а вот у наших волейболистом разладилась подача.

В третьей партии равная борьба шла до счёта 15:15, после чего «Зенит-Казань» было не остановить. Ключевой блок при атаке Камехо позволил подопечным Алекно создать комфортный задел и победить. Взяв третий сет со счётом 25:21, фаворит финала повёл в серии. Шанс сравнять счёт у петербургского «Зенита» будет 21 апреля, а третья игра состоится на «СИБУР-Арене» 28 апреля.

По дороге к финалу волейбольный «Зенит» обыграл «Факел» и «Динамо», не проиграв ни одного матча.