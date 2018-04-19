ЦСКА вновь победил «Химки», а Родригес превзошёл Шведа

Испанец Серхио Родригес сыграл ещё лучше, чем накануне. Во второй игре четвертьфинальной серии сильнейшего клубного турнира Европы Родригес сделал дабл-дабл (26 очков и 10 передач). При этом разыгрывающий ЦСКА смазал 6 дальних бросков из 10, иначе наверняка перешагнул бы рубеж престижного «тридцатника».

«Питерец.ру» обратил внимание, что Родригес выиграл персональную дуэль у лучшего игрока «Химок» Алексея Шведа. Сегодня Швед набрал всего лишь 9 очков, совершив 5 потерь. ЦСКА выиграл со счётом 89:84, помимо Родригеса в составе победителей можно выделить форварда Клайберна (16 очков, 7 подборов и 2 блокшота) и центрового Хантера (14 очков, 7 подборов и 2 перехвата). Лучшим у химчан был раскритикованный за нерасторопность на последних секундах первой встречи Энтони Гилл (24 очка).

А вот «Реал» смог оправиться от разгромного поражения от «Панатинаикоса» в первой игре. «Королевский клуб» сравнял счёт в серии и теперь попадёт в «Финал четырёх» досрочно, если выиграет оба домашних матча. Здесь самым результативным стал Майк Джеймс из «Пао» (20 очков).