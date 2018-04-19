Войнов покинет СКА. Ковальчук тоже собрался в НХЛ

Болельщики СКА могут быть довольны тем вкладом, который внёс в командные победы Вячеслав Войнов. После очень сложного ухода из НХЛ Войнов попал в СКА, а не в «Трактор», откуда хоккеист уезжал в «Манчестер Монаркс», откуда и пробился в основу «Лос-Анджелес Кингз». «Питерец.ру» уже задавался вопросом о нужности Войнова нашей команде: время показало правильность приглашения лишённого игровой практики защитника. Могла сказаться на решении Войнова покинуть КХЛ и ситуация с Олегом Знарком, которого спешно понизили из главного тренера в консультанта сборной России. Да и в СКА в услугах Знарка явно не заинтересован.

Всё идёт к тому, что вновь отправится в НХЛ и Илья Ковальчук. Правила НХЛ таковы, что в середине апреля Ковальчук превратился из «официально завершившего карьеру в Лиге» в «неограниченно свободного агента». На чемпионат мира Ковальчук, как и Александр Радулов, не поедет. По неофициальной информации, Ковальчук может оказаться в «Нью-Йорк Рейнджерс». Ранее «Рейнджеры» неоднократно подписывали возрастных звёзд, а в сезоне – 2017/2018 не попали в плей-офф.