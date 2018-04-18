Дежавю: «Тосно» снова выбило «Спартак» из Кубка России

Кубок России теперь может стать первым серьёзным трофеем в тренерской карьере Дмитрия Парфёнова. Символично, что убрать с дороги в Кубке команде Парфёнова пришлось «Спартак», в котором Парфёнов-футболист выступал в 1998–2005 годах.

А ведь «Спартак» дважды почти победил. «Красно-белые» после гола Зе Луиша вели в счёте до 89-й минуты. Но Вагиз Галиуллин с передачи Ильи Жигулёва забил спасительный для тосненцев гол – дополнительное время. В серии пенальти те же Галиуллин и Жигулёв не промахнулись, а вот у спартаковцев в решающий момент сплоховал Денис Глушаков. Хотя началась серия 11-метровых для хозяев «Открытие-Арены» отлично: Дугалич проиграл дуэль Селихову. Однако Юрченко превзошёл своего визави, отразив два удара с «точки» в исполнении Фернандо и Глушакова.

«Питерец.ру» надеется, что «Тосно» воспользуется историческим шансом и выиграет кубковый финал. Ведь соперник будет слабый – курский «Авангард», который тренирует Хасан Биджиев.

Финальный матч Кубка России состоится 9 мая. Победа в нём даст тосненцам ещё и путёвку в Лигу Европы!