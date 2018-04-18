Овечкин и Панарин бьются в Кубке Стэнли

Дуэль «Вашингтона» и «Коламбуса» в первом раунде плей-офф НХЛ вызывает особый интерес российских любителей хоккея. В составе «Столичных» играют трое россиян – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, цвета «Коламбуса» защищают Сергей Бобровский и Артемий Панарин.

«Питерец.ру» подчёркивает, что Овечкин и Кубок Стэнли никак не могут встретиться. Нынешний плей-офф для «Вашингтона» начался – хуже не придумаешь: два проигранных овертайма. В первом матче победную шайбу забросил Панарин на 67-й минуте игры.

На высоте был Панарин и в третьей встрече: сначала бывший игрок СКА отдал передачу Дюбуа, а затем сравнял счёт. Но в затянувшееся дополнительное время удачливее был «Вашингтон», сокративший отставание в счёте в серии. Победную шайбу забросил датчанин Ларс Эллер, который в двух первых матчах очков за результативность не набирал. В следующей игре «Коламбус» может повести в серии 3–1, что по меркам НХЛ является серьёзнейшей заявкой на выход в следующий раунд.

Первым четвертьфиналистом Кубка Стэнли стал «Вегас», выигравший все 4 матча у «Лос-Анджелеса».