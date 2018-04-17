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ЦСКА и «Химки» начали серию Евролиги с интереснейшего матча

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.euroleague.net
Армейцы без Хайнса и с сыгравшим всего 9 минут Де Коло смогли в концовке одолеть химчан.

«Химки» выдали очень достойный матч и были близки к овертайму. Если бы кольцо не «выплюнуло» дальний бросок Алексея Шведа, счёт мог бы сравняться. «Питерец.ру» отмечает, что Швед получил в этом матче 5 фолов (всего звёздный снайпер подмосковной команды набрал сегодня 22 очка). Показателен был момент в концовке: все уже так привыкли, что Швед бросает сам, что Тодорович явно не ожидал остроумной передачи Шведа под кольцо.

Главным героем у ЦСКА можно назвать Отелло Хантера (на фото). Этот американский центровой в ключевые моменты встречи совершал полезные действия и в атаке, и в защите. Блокшот Хантера Шведу не помешал Гиллу вколотить «данк», но помог армейскому «большому» набрать отличные «+28» полезности. Огромный вклад в первую победу ЦСКА в четвертьфинальной серии внёс и Серхио Родригес (22 очка), забросивший 5 трёхочковых.

А вот в другом матче дня борьбы не получилось. «Панатинаикос» на своём паркете буквально растоптал «Реал». Греческая команда победила со счётом 95:67, у Калатеса – 16 передач.
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