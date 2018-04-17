Волейбольный «Зенит» попал в Высшую Лигу «А»

Фарм-клуб волейбольного «Зенита» добился максимальной турнирной задачи – досрочно заработал повышение в классе. Вторая часть финального турнира за право сыграть во втором по значимости российском волейбольном дивизионе проходила с 10 по 15 апреля в Одинцово. Соперниками «Автомобилиста» были «Владимир», «Магнитка-Университет», «Кристалл», «Подмосковье» и «Тюмень». Сайт клуба отметил, что «Автомобилист» вернулся в турнир, из которого выбыл в силу финансовых причин 2 года назад.

«Питерец.ру» ждёт и главного финала года: в плей-офф Суперлиги петербургский «Зенит» сойдётся с гегемоном клубного волейбола – «Зенитом» казанским. Московское «Динамо» не удержало весомого преимущества во втором матче и позволило «Зениту» выиграть полуфинальную серию со счётом 2–0.

На «СИБУР-Арене» будет сыгран как минимум один матч финальной серии. 28 апреля в 19:00 наш «Зенит» и «Зенит-Казань» сыграют третью игру финала. В составе казанцев играют занимающие первое и третье место по набранным очкам в плей-офф Вильфредо Леон (95) и Максим Михайлов (82).