ента новостей

20:34
Волейбольный «Зенит» попал в Высшую Лигу «А»
15:50
Почта России помогла вернуть французскому космонавту документы
15:45
Во Фрунзенском районе пенсионерка стала жертвой мошенника
15:38
Регионы России возьмут курс на «монетизацию» культуры
15:37
Спортсменка из ленобласти помогла победить сборной на чемпионате Европы по тхэквондо
07:01
Трампа «помиловали»
01:01
«Ак Барс» одержал уже десятую победу подряд в нынешнем плей-офф
15:36
В Приморском районе задержан мужчина совершивший сексуальное насилие в отношении 11-летнего подростка
15:31
В Приморском районе ограбили салон сотовой связи
15:26
Рок-фестиваль Rock'n'Ball
14:05
«Зенит – 2» выиграл матч на стадионе в Нижнем Новгороде
07:40
Граффити в честь Telegram
00:27
«Зенит» победил «Анжи», но отстаёт от «Локомотива» на 10 очков
21:22
Джазовый концерт к 70-летию государства Израиль
20:50
«Ак Барс» повёл в финальной серии Кубка Гагарина
00:22
«Локомотив-Кубань» проиграл финал Еврокубка турецкой «Дарушшафаке»
22:16
Эксперты фондов управления целевыми капиталами из Санкт-Петербурга поделилась опытом работы на II международном форуме «Эндаументы 2018»
17:21
Победители XIII конкурса МЕЦЕНАТА МИНАКОВА
13:16
ОНФ добивается присвоения одной из улиц Санкт-Петербурга имени дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко
13:05
В Калининском районе ограблен цветочный магазин
13:00
В Невском районе мигранты ограбили соотечественника
12:53
Суд взыскал с компании «Дормет» почти 3 миллиона за аварию на газопроводе
08:22
Убыточный велосипед
01:13
ЦСКА не смог повторить достижение «Ромы», сыграв с «Арсеналом» вничью
23:57
Зюганов – в реанимации. Или нет?
19:50
Главный научный сотрудник Государственного музея истории религии стала победителем конкурса «Музейный десант»
15:33
В Кировском районе преступник в лыжной маске ограбил салон связи
15:30
В Приморском районе двое неизвестных ограбили продуктовый магазин
15:11
Ветераны поддержат и приедут на Гонку ГТО
15:08
В Петроградском районе активизировались продавцы газоанализаторов
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Волейбольный «Зенит» попал в Высшую Лигу «А»

Волейбольный «Зенит» попал в Высшую Лигу «А»

0
12
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
vczenit-spb.ru
Есть повод порадоваться за «Автомобилист» – волейбольный бренд Ленинграда.

Фарм-клуб волейбольного «Зенита» добился максимальной турнирной задачи – досрочно заработал повышение в классе. Вторая часть финального турнира за право сыграть во втором по значимости российском волейбольном дивизионе проходила с 10 по 15 апреля в Одинцово. Соперниками «Автомобилиста» были «Владимир», «Магнитка-Университет», «Кристалл», «Подмосковье» и «Тюмень». Сайт клуба отметил, что «Автомобилист» вернулся в турнир, из которого выбыл в силу финансовых причин 2 года назад.

«Питерец.ру» ждёт и главного финала года: в плей-офф Суперлиги петербургский «Зенит» сойдётся с гегемоном клубного волейбола – «Зенитом» казанским. Московское «Динамо» не удержало весомого преимущества во втором матче и позволило «Зениту» выиграть полуфинальную серию со счётом 2–0.

На «СИБУР-Арене» будет сыгран как минимум один матч финальной серии. 28 апреля в 19:00 наш «Зенит» и «Зенит-Казань» сыграют третью игру финала. В составе казанцев играют занимающие первое и третье место по набранным очкам в плей-офф Вильфредо Леон (95) и Максим Михайлов (82).

 
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

6-06-2017, 20:33
Волейбольный «Зенит» сыграет в чемпионате России – 2017/2018
26-03-2018, 21:00
Волейбольный «Зенит» сразится с московским «Динамо» 31 марта и 6 апреля
26-11-2017, 18:07
Победа волейбольного «Зенита» над казанским стала главным событием первого круга
4-01-2015, 23:57
Волейбольный «Автомобилист» пока на каникулах...
10-12-2015, 19:44
«Арсенал» — самый вероятный соперник «Зенита» в 1/8 финала Лиги Чемпионов
6-01-2018, 23:17
Фиаско волейбольного «Зенита» в Новом Уренгое

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
311
28-03-2018, 14:21
В Ленобласти иномарка сбила двух детей
0
315
23-03-2018, 17:01
В Петербурге столкнулись маршрутка и автомобиль "Яндекс-Такси"
0
322
22-03-2018, 12:33
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пешехода
0
423
7-03-2018, 12:27
В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
Наверх