Спортсменка из ленобласти помогла победить сборной на чемпионате Европы по тхэквондо

Сборная России заняла первое общекомандное место на чемпионате Европы по тхэквондо. При этом вторые места в спарринге и по программе командная спецтехника заняла Елена Чебану, которая живет в Выборге. Всего в копилке сборной — 29 наград в различных весовых категориях и номинациях.

Чебану выступала в категории до 62 кг и в индивидуальной номинации по пути к финалу Елена успешно справилась с соперницами из Республики Беларусь и Польши, лишь в конце уступив спортсменке из Ирландии.

«Очень рад за Елену. Это отличный результат, как ее личный, так и российской сборной в целом - таких успешных выступлений еще не было. При том что на соревнованиях были довольно сильные соперники. Это дает надежду на удачное выступление в дальнейшем, например, на следующих мировых чемпионатах», - говорит Сергей Смышляев, мастер спорта международного класса, руководитель сети школ «Грифон», который принимал участие в подготовке спортсменки.

Чемпионат Европы по тхэквондо проходил с 11 по 16 апреля в Словении. В соревнованиях приняли участие 28 сборных и 642 спортсмена. В чемпионате участвовали как взрослые, так и юные спортсмены в возрасте 14-17 лет в отдельных категориях. Второе и третье место после сборной России заняли сборные Румынии и Норвегии.