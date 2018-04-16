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» » «Зенит – 2» выиграл матч на стадионе в Нижнем Новгороде

«Зенит – 2» выиграл матч на стадионе в Нижнем Новгороде

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
fcolympiec.ru
На специально построенном к чемпионату мира стадионе сыграли «Олимпиец» и дублёры «Зенита».

Когда в воротах команды ФНЛ – Михаил Кержаков, не стоит удивляться, что команда не пропустила. В 29-м туре, когда «Зенит – 2» играл с «Факелом», Кержаков тоже оставил ворота «сухими». Победу команде Константина Зырянова принёс удар Николая Прудникова в конце первого тайма. Это поражение оставило «Олимпиец» среди команд, стоящих «на вылет» из первого дивизиона.

«Питерец.ру» обратил внимание и на отзывы о состоянии стадиона. По впечатлениям зрителей, кресла пришлось оттирать от строительной пыли. Впрочем, ходить на трибуны с заранее взятой старой газетой – хорошая привычка давних футбольных болельщиков. Фасад нижегородского стадиона выполнен в «зенитовских» цветах, при этом его конструкция довольно оригинальна. Однако «тестовый» матч состоялся, а уже скоро на стадионе «Нижний Новгород» сыграют команды – участницы чемпионата мира.

В столице ПФО состоятся 4 встречи в подгруппах ЧМ – 2018: Швеция – Южная Корея (18 июня), Аргентина – Хорватия (21 июня), Англия – Панама (24 июня) и Швейцария – Коста-Рика (27 июня).
Все по теме: футбол
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