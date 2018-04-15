«Зенит» победил «Анжи», но отстаёт от «Локомотива» на 10 очков

Победа над «Анжи» не изменила положения «Зенита» относительно лидера футбольного первенства страны – «Локомотива». Команда Юрия Сёмина разгромила «Динамо» (4:0) и стала ещё ближе к чемпионству. Да ещё и голкипер Андрей Лунёв получил травму: Роберто Манчини заменил его на Юрия Лодыгина на 77-й минуте.

Статистики подсчитали, что «Зенит» обновил рекорд посещаемости, установленный владикавказской «Аланией» ещё в середине 90-х. Но итоги сезона – 2017/2018 видятся для нашей команды не самыми радостными. Манчини пока ещё не уехал в Италию, но условные бронзовые медали и непопадание в четвертьфинал Лиги Европы – за этим ли ехал амбициозный итальянец в Санкт-Петербург?

В ближайших двух матчах чемпионата «Зенит» обязан брать 6 очков у «Динамо» и «Арсенала». В заключительном тоже должна быть победа: соперник – «СКА – Хабаровск». А вот в 28-м и 29-м турах предстоят суперматчи «Зенит» – ЦСКА и «Локомотив» – «Зенит».

«Тосно» проиграло в Грозном «Ахмату» (0:1) и рискует вылететь из РФПЛ. «Питерец.ру» обратил внимание на информацию, что тосненские футболисты получили зарплаты … за февраль.