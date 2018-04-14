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«Ак Барс» повёл в финальной серии Кубка Гагарина

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.business-gazeta.ru
Всего три шайбы на двоих забросили «Ак Барс» и ЦСКА в первой игре финала.

Счёт 2:1 вполне отражает игровую концепцию Зинэтулы Билялетдинова. Главное – не пропустить, а уж в атаке класс исполнителей скажется. Сегодня не набрали очков легионеры «Ак Барса» (Азеведо, Ландер, Секач, Клинкхаммер), и на авансцену вышли россияне. Две результативные передачи Владимира Ткачёва и дубль Станислава Галиева – вот базис победы «Ак Барса». ЦСКА удалось отличиться лишь однажды: Валерий Ничушкин сравнял счёт во втором периоде.

«Питерец.ру» обратил внимание на статистику удалений: если армейцы получили 4 малых штрафа (ни один из которых «Ак Барс» не реализовал), то у казанцев – 0 штрафных минут за всю игру. Интересно, что тренерский штаб ЦСКА доверил ворота «злому гению» СКА Ларсу Юханссону. Швед не подвёл – всего 2 пропущенные шайбы. Но оборона «Ак Барса» сыграла настолько качественно, что и минимального преимущества хватило для победы в стартовой игре.

Тем временем не прояснилась ситуация с Олегом Знарком. После поражения от ЦСКА в полуфинале пока ещё главный тренер СКА потерял пост главного тренера сборной.
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