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ЦСКА не смог повторить достижение «Ромы», сыграв с «Арсеналом» вничью

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.fc-arsenal.com
Московские армейцы достойно провели ответный матч в Лиге Европы, но дальше идёт «Арсенал».  

Накануне «Рома» сотворила невозможное, пройдя «Барселону» после 1:4 в первом мачте. Римляне выиграли дома 3:0 и составили компанию другим полуфиналистам Лиги Чемпионов – «Ливерпулю», «Баварии» и «Реалу». Хотя «Королевский Клуб» был близок к провалу дома, проигрывая «Ювентусу» 0:3 после 3:0 в гостях. Однако пенальти и удаление Буффона всё решили.

ЦСКА смог серьёзно напрячь «Арсенал», поведя 2:0 в начале второго тайма. Ещё один гол при условии не пропустивших армейцев, и дальше проходил бы последний российский клуб в еврокубках. «Питерец.ру» считает ключевым эпизодом удар мимо из выгодной позиции Игнашевича. Забей 39-летний ветеран – и «Арсеналу» пришлось бы раскрыться.

Однако забил Данни Уэлбек (на фото), а результативную передачу ему сделал египтянин Эль-Ненни. В компенсированное время настырный Рэмзи ещё раз поразил ворота Акинфеева, и «Арсенал» избежал поражения.

Другими полуфиналистами Лиги Европы стали «Марсель» (выбивший из турнира «Лейпциг»), «Атлетико» и «Ред Булл» из австрийского Зальцбурга.
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