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» » Петербургский финал ВХЛ начнётся 17 апреля

Петербургский финал ВХЛ начнётся 17 апреля

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
neva.ska.ru
В финале плей-офф Высшей хоккейной лиги сойдутся «СКА – Нева» и петербургское «Динамо».

Вылет СКА из Кубка Гагарина – не повод не сходить на хоккей. Ведь в финальной серии ВХЛ встретятся две петербургские команды. «Питерец.ру» вспомнил путь к финалу «СКА – Невы» и динамовцев Санкт-Петербурга.

Воскресенский «Химик» (главный тренер – Вячеслав Козлов) не смог выиграть у «СКА – Невы» ни одного из четырёх матчей первого раунда. А вот нефтекамский «Торос» нанёс подопечным Евгения Попихина крупное поражение во второй игре (5:1) и выиграл в овертайме пятую (5:4). Не проигравший ни разу в первых двух раундах альметьевский «Нефтяник» с трудом «зацепил» в овертайме всего одну встречу, проиграв серию 1–4.

Динамовцы, которых тренирует Леонид Тамбиев, по разу проиграли «Молоту-Прикамье» и новокузнецкому «Металлургу». А вот курганское «Зауралье» было буквально разгромлено и в серии (4–0) и в её заключительном матче (6:0).

Финальная серия стартует 17 и 18 апреля в «Юбилейном», где «Динамо» не проиграло ещё ни одного матча плей-офф. 21 и 22 апреля команды продолжат выяснять отношения в «Хоккейном городе».
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