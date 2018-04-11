«Локомотив-Кубань» отдал «Дарушшафаке» победу в первом матче финала Еврокубка

В сезоне 2015/2016 «Локомотив-Кубань» играл в «Финале четырёх», но в следующий розыгрыш Евролиги российский клуб не попал. Фактически вместо него играла турецкая «Дарушшафака», которую тренирует бывший тренер сборной России Дэвид Блатт. Именно «Дарушшафака» нанесла «Локомотиву» чувствительный удар в первом матче финальной серии Еврокубка (победитель получит путёвку в Евролигу).

Ведя 3 очка

Ведя 3 очка за 11 секунд, железнодорожники буквально подарили мяч сопернику: роковую потерю совершил Дмитрий Кулагин. Звёздный форвард гостей Скотти Уилбекин хладнокровно забил из-за дуги и сравнял счёт (всего американец набрал 24 очка, забив 5 «трёх»). Вдохновлённая «Дарушшафака» выиграла овертайм и повела в серии. А ведь до этого «Локомотив» Обрадовича, признанного лучшим тренером турнира, выиграл ДВАДЦАТЬ матчей подряд. Форвард кубанцев Брокофф попал в первую пятёрку турнира, а Кулагин – во вторую.

«Питерец.ру» удивился, не увидев эту встречу в эфире общефедерального канала холдинга «МатчТВ».

Вторая игра финала пройдёт 13 апреля на «Фольксваген-Арене» в Стамбуле.