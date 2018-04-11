ента новостей

17:10
XIII конкурс мецената Минакова объявит победителей
15:40
В Петропавловской крепости открылась выставка, посвященная Александру Невскому
15:35
В парке «Тихий отдых» обнаружен скилет человека
15:30
В Ленобласти ограбили пенсионерку
11:35
«Локомотив-Кубань» отдал «Дарушшафаке» победу в первом матче финала Еврокубка
09:33
Снова клещи
19:12
Илья Воробьёв может стать новым главным тренером СКА
11:59
Послания в бутылке от Молодежного совета Красногвардейского района
10:55
В Смольном отказались от идеи прогулочных зон на льду Невы
10:51
В Выборгском районе ребенок выпал из открытого окна
07:38
Рубль снова начнет падать?
20:54
Гол Шатова «Зениту» приведёт к отставке Манчини?
17:06
В Ленобласти расследуют двойное убийство
16:57
На Маршала Казакова женщину зарезали у крыльца парадной
16:54
Торжественный концерт классической музыки «Русские Музыкальные Сезоны»
16:51
Реконструкция первой государственной библиотеки страны
16:40
В Петербурге приктрыли очередной притон для занятий проституцией
16:33
Семинар «Города России: соучастие граждан в общественном развитии»
16:30
В Центральном районе задержаны мигранты-карманники
07:47
Вирус в «Сбербанк Онлайн»
22:31
СКА провалил сезон, а Знарок винит Олимпиаду
21:39
«Манчестер Юнайтед» отложил чемпионство «Манчестер Сити» в АПЛ
19:47
Дрю Гордон принёс баскетбольному «Зениту» победу над «Локомотивом»
13:58
На Софийской улице асфальт сошел вместе со снегом
00:07
СКА оказался на краю пропасти, но всё ещё можно исправить
13:55
В Ленобласти полиция устанавливает обстоятельства разбоя в отношении жителя деревни Агалатово
13:48
В метро с поличным задержан "карманник"
13:40
Новая жизнь Львиной пристани
08:06
Отключение электричества
00:39
Кошмарный лондонский тайм Акинфеева: «Арсенал» - ЦСКА 4:1
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «Локомотив-Кубань» отдал «Дарушшафаке» победу в первом матче финала Еврокубка

«Локомотив-Кубань» отдал «Дарушшафаке» победу в первом матче финала Еврокубка

0
82
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
После обидного поражения дома в овертайме краснодарцы рискуют «пролететь» мимо Евролиги – 2018/2019.  

В сезоне 2015/2016 «Локомотив-Кубань» играл в «Финале четырёх», но в следующий розыгрыш Евролиги российский клуб не попал. Фактически вместо него играла турецкая «Дарушшафака», которую тренирует бывший тренер сборной России Дэвид Блатт. Именно «Дарушшафака» нанесла «Локомотиву» чувствительный удар в первом матче финальной серии Еврокубка (победитель получит путёвку в Евролигу).

Ведя 3 очка

Ведя 3 очка за 11 секунд, железнодорожники буквально подарили мяч сопернику: роковую потерю совершил Дмитрий Кулагин. Звёздный форвард гостей Скотти Уилбекин хладнокровно забил из-за дуги и сравнял счёт (всего американец набрал 24 очка, забив 5 «трёх»). Вдохновлённая «Дарушшафака» выиграла овертайм и повела в серии. А ведь до этого «Локомотив» Обрадовича, признанного лучшим тренером турнира, выиграл ДВАДЦАТЬ матчей подряд. Форвард кубанцев Брокофф попал в первую пятёрку турнира, а Кулагин – во вторую.

«Питерец.ру» удивился, не увидев эту встречу в эфире общефедерального канала холдинга «МатчТВ». 

Вторая игра финала пройдёт 13 апреля на «Фольксваген-Арене» в Стамбуле.
Все по теме: баскетбол
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

10-03-2018, 18:19
14 марта решится судьба баскетбольного «Зенита» в Еврокубке
5-05-2017, 22:59
«Локомотив-Кубань» с поражения начал серию плей-офф с УНИКСом
23-12-2016, 22:56
Баскетбольный ЦСКА провалил овертайм с «Фенербахче»
16-11-2016, 22:35
Дэвид Блатт и «Дарушшафака» обыграли ЦСКА в Евролиге
25-10-2016, 21:07
Дэвид Блатт победил УНИКС в Казани в матче Евролиги
15-05-2016, 20:07
Третью команду баскетбольной Евролиги не пустят в следующий розыгрыш

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
265
28-03-2018, 14:21
В Ленобласти иномарка сбила двух детей
0
284
23-03-2018, 17:01
В Петербурге столкнулись маршрутка и автомобиль "Яндекс-Такси"
0
288
22-03-2018, 12:33
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пешехода
0
403
7-03-2018, 12:27
В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
Наверх