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» » Илья Воробьёв может стать новым главным тренером СКА

Илья Воробьёв может стать новым главным тренером СКА

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.sovsport.ru
Несколько часов назад появился слух о грядущей замене Олега Знарка на бывшего главного тренера «Магнитки».  

Сайт Championat.com некоторое время назад распространил информацию, что Олег Знарок покинет СКА. Преемником тренера, выигравшего со сборной России золотые медали Олимпиады, может стать Илья Петрович Воробьёв.

СКА уже напомнил, что контракты тренерского штаба действуют до 30 апреля. Но сезон для невских армейцев уже закончен: после убедительной победы в регулярном чемпионате СКА вылетел из плей-офф в ½ финала. Помимо Знарка, в тренерский штаб входят ещё 6 человек – Харийс Витолиньш, Владимир Федосов, Юрий Жданов, Рашит Давыдов, Марко Торениус и Денис Коротышев.

«Питерец.ру» несколько удивлён кандидатурой Воробьёва: этот специалист помогал Знарку в сборной, но из «Металлурга» его уволили за неудовлетворительные результаты. Менеджменту СКА стоит обратить внимание на главного тренера ХК «Сочи» Сергея Зубова. Этот 47-летний специалист уже работал в СКА. Да и в ВХЛ петербургские команды в этом сезоне добились впечатляющих результатов: «СКА – Нева» Евгения Попихина и «Динамо» Леонида Тамбиева вышли в финал плей-офф.
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