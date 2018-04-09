ента новостей

20:54
Гол Шатова «Зениту» приведёт к отставке Манчини?
17:06
В Ленобласти расследуют двойное убийство
16:57
На Маршала Казакова женщину зарезали у крыльца парадной
16:54
Торжественный концерт классической музыки «Русские Музыкальные Сезоны»
16:51
Реконструкция первой государственной библиотеки страны
16:40
В Петербурге приктрыли очередной притон для занятий проституцией
16:33
Семинар «Города России: соучастие граждан в общественном развитии»
16:30
В Центральном районе задержаны мигранты-карманники
07:47
Вирус в «Сбербанк Онлайн»
22:31
СКА провалил сезон, а Знарок винит Олимпиаду
21:39
«Манчестер Юнайтед» отложил чемпионство «Манчестер Сити» в АПЛ
19:47
Дрю Гордон принёс баскетбольному «Зениту» победу над «Локомотивом»
13:58
На Софийской улице асфальт сошел вместе со снегом
00:07
СКА оказался на краю пропасти, но всё ещё можно исправить
13:55
В Ленобласти полиция устанавливает обстоятельства разбоя в отношении жителя деревни Агалатово
13:48
В метро с поличным задержан "карманник"
13:40
Новая жизнь Львиной пристани
08:06
Отключение электричества
00:39
Кошмарный лондонский тайм Акинфеева: «Арсенал» - ЦСКА 4:1
19:48
«Ак Барс» ждёт в финале Кубка Гагарина СКА или ЦСКА
17:59
В Центральном районе задержан карманник
17:54
В Приморском районе пенсионерка стала жертвой мошенника
17:50
Приморский район развивается ускоренными темпами
08:02
Борьба с курением
22:35
Обидное поражение СКА в 4-м матче полуфинальной серии Кубка Гагарина
20:42
«Спартак» стал соперником «Тосно» по полуфиналу Кубка России
15:39
Выставка «ТОНКИЙ ВОЗДУХ, СВЕЖИЙ ВЕТЕР»
15:32
В Красногвардейском районе полиция проверяет сообщение пенсионерки о мошенничестве
15:25
В Ленобласти ограбили пожилую супружескую пару
15:16
Итоги финала конкурса красоты «Студенческая краса 2018»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Гол Шатова «Зениту» приведёт к отставке Манчини?

Гол Шатова «Зениту» приведёт к отставке Манчини?

0
0
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
matchtv.ru
Не пригодившийся главному тренеру «Зенита» футболист в Санкт-Петербурге забил решающий гол в концовке важного матча.      

Поражение от «Краснодара» на фоне побед конкурентов привела к тому, что «Зенит» оказался на пятой строчке таблицы РФПЛ. «Питерец.ру» не сомневается, что «сине-бело-голубые» ещё поборются за Лигу Чемпионов. Однако всё настойчивее говорят о скорой отставке Роберто Манчини, с приходом которого связывали так много надежд.

Вот и в эпизоде с голом Олега Шатова, которому не нашлось места в игровой концепции Манчини, обозреватели отметили антигероя. Аргентинец Леандро Паредес – креатура Манчини – буквально ходил по полю пешком, когда краснодарцы развивали решающую атаку. Паредес не пытался вступить в отбор, ведя себя как «свободный художник»: в решающий момент ключевого матча «Зенит» оборонялся в меньшинстве.

Особенно показательно то, что Манчини проиграл абсолютному дебютанту тренерского цеха Мураду Мусаеву. Преемник Игоря Шалимова родился в 1983 году, когда Манчини-футболист играл за «Сампдорию».

Только финишный рывок и хотя бы бронзовые медали сулят Манчини какое-то будущее в «Зените». Ещё и из Лиги Европы вылетели…
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

14-03-2018, 01:51
Манчини сорвался…
3-07-2017, 20:43
Леандро Паредес уже тренируется вместе с «Зенитом»
7-02-2018, 14:35
Шатов покинул «Зенит» вслед за Дзюбой и Новосельцевым
28-07-2017, 11:37
Молло покинет «Зенит» вслед за Маурисио?
15-10-2017, 21:23
«Зенит» проиграл «Арсеналу» из Тулы
30-07-2017, 22:11
«Тосно» с минимальным счётом уступил «Зениту» в матче 3-го тура

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
247
28-03-2018, 14:21
В Ленобласти иномарка сбила двух детей
0
268
23-03-2018, 17:01
В Петербурге столкнулись маршрутка и автомобиль "Яндекс-Такси"
0
273
22-03-2018, 12:33
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пешехода
0
387
7-03-2018, 12:27
В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
Наверх