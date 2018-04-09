Гол Шатова «Зениту» приведёт к отставке Манчини?

Поражение от «Краснодара» на фоне побед конкурентов привела к тому, что «Зенит» оказался на пятой строчке таблицы РФПЛ. «Питерец.ру» не сомневается, что «сине-бело-голубые» ещё поборются за Лигу Чемпионов. Однако всё настойчивее говорят о скорой отставке Роберто Манчини, с приходом которого связывали так много надежд.

Вот и в эпизоде с голом Олега Шатова, которому не нашлось места в игровой концепции Манчини, обозреватели отметили антигероя. Аргентинец Леандро Паредес – креатура Манчини – буквально ходил по полю пешком, когда краснодарцы развивали решающую атаку. Паредес не пытался вступить в отбор, ведя себя как «свободный художник»: в решающий момент ключевого матча «Зенит» оборонялся в меньшинстве.

Особенно показательно то, что Манчини проиграл абсолютному дебютанту тренерского цеха Мураду Мусаеву. Преемник Игоря Шалимова родился в 1983 году, когда Манчини-футболист играл за «Сампдорию».

Только финишный рывок и хотя бы бронзовые медали сулят Манчини какое-то будущее в «Зените». Ещё и из Лиги Европы вылетели…