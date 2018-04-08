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СКА провалил сезон, а Знарок винит Олимпиаду

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Ведя 2:0 в начале шестого матча полуфинальной серии, СКА проиграл в овертайме.  

Вылет из Кубка Гагарина в полуфинале – явно не этого ждали болельщики СКА от петербургской команды. И ведь команда Олега Знарка уже в дебюте шестого матча показала свой супернастрой. Гусев открыл счёт, а вскоре Ковальчук забросил и вторую шайбу. Но тут произошло ключевое событие встречи: Сорокина заменил Юханссон. И снова не пропустил от СКА!

«Питерец.ру» напоминает: шведский голкипер ЦСКА смог «засушить» предыдущий матч серии в Санкт-Петербурге. А вот Коскинен дважды пропустил в основное время, и в овертайме тоже капитулировал после броска Михаила Григоренко.

Мог принести победу СКА в овертайме Павел Дацюк, но Юханссон совершил невероятный сэйв. И сразу же СКА пропустил решающую шайбу сезона: Зубарев потерял клюшку в единоборстве, и Григоренко смог нанести бросок с близкого расстояния. Так ЦСКА смог выиграть серию, по ходу которой временами смотрелся заметно слабее СКА. Олег Знарок по горячим следам вспомнил Олимпиаду. При этом главный тренер СКА не ответил на вопрос о своём будущем в нашей команде…
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