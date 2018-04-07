«Манчестер Юнайтед» отложил чемпионство «Манчестер Сити» в АПЛ

«Манчестер Сити» Гвардьолы во второй раз за неделю умудрился пропустить три мяча за один тайм. Сначала «горожан» в Лиге Чемпионов разбил «Ливерпуль»: после 0:3 в гостях выйти в полуфинал «Сити» будет очень сложно. И вот без пяти минут чемпион Англии проиграл дерби, ведя 2:0 к перерыву.

Компани и Гюндоган создали для «Сити» комфортный задел, но второй тайм всё перевернул. Француз Погба сделал дубль, а перешедший по ходу сезона из «Арсенала» чилиец Санчес организовал решающий гол команды Моуриньо. Победный для «Юнайтед» мяч забил защитник Смоллинг, после чего трибуны и телезрители стали свидетелями напряжённой концовки. Команды много грубили: тот же Погба заслуживал удаления за жестокий подкат сзади против Отаменди. Неберущийся мяч отразил вратарь «Юнайтед» Де Хеа, а вскоре Стерлинг попал в штангу. Итог – 3:2 в пользу «Манчестер Юнайтед», который закрепился на второй строчке.

«Питерец.ру» взглянул на таблицу АПЛ. Проиграв, «Сити» опережает «Юнайтед» на 13 очков. «Тоттенхэм» отстаёт от «Юнайтед» на 4 очка, имя игру в запасе. «Ливерпуль» не должен опуститься ниже четвёртого места.