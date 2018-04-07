Дрю Гордон принёс баскетбольному «Зениту» победу над «Локомотивом»

Перед началом заключительной четверти «Локомотив-Кубань» вёл 7 очков. Но «Зенит» смог выровнять игру, и командам предстояла нервная концовка. В одном из эпизодов будущий герой встречи Дрю Гордон эффектно заблокировал бросок соперника, а мяч перешёл к «Зениту». Зрители увидели много промахов, а развязка получилась драматичной.

Фол на Лэйси привёл к двум штрафным в зенитовское кольцо при равном счёте менее чем за 8 секунд до сирены. Но Лэйси попал лишь однажды, и «Зениту» победу приносил средний бросок. «Питерец.ру» не знает, какой план финальной атаки начертил Василий Карасёв, но реальность оказалась предсказуемой. Мяч получил Сергей Карасёв и полез под щит. Промах – но мастер подбора Гордон успевает добавить мяч за 0,3 секунды до поражения.

Эта победа приближает «Зенит» к третьему месту по итогам регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ, но календарь – против нашей команды. «Зениту» предстоит сыграть с ЦСКА (в гостях) и УНИКСом (дома). Кубанский клуб ожидают «Химки», остальные соперники – слабее.