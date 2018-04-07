СКА оказался на краю пропасти, но всё ещё можно исправить

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон (на фото) стал тем самым джокером, который очень вовремя извлёк главный тренер москвичей Игорь Никитин. Засидевшийся на лавке швед сотворил настоящее чудо, отстояв «на ноль» в самый нужный для своей команды момент. Не пропустить в Санкт-Петербурге от СКА – много ли вратарей в КХЛ способны на такое?

Всё шло к нулевой ничьей в основное время, но сыграл роль талант Кирилла Капризова. Олимпийский чемпион открыл счёт на 54-й минуте, поставив СКА в тяжёлое положение. Гости смогли обойтись без удалений и отстояли хлипкое преимущество в одну шайбу. Кто-то из игроков ЦСКА попытался поразить оставленные Коскиненом ворота – мимо. За несколько секунд до сирены Никита Гусев бросал из убойной позиции, но Юханссон отбил и этот, 29-й бросок по своим воротам. «Питерец.ру» не исключает, что шведский голкипер ЦСКА одним этим «сухарём» может заслужить продление своего одностороннего контракта с клубом.

У СКА нет другого выхода, как дважды выиграть у ЦСКА и выйти в финал Кубка Гагарина. Иначе самая доминирующая команда в истории КХЛ подвергнется валу критики и насмешек.