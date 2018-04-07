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СКА оказался на краю пропасти, но всё ещё можно исправить

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
tass.ru
Поражение в пятом матче серии против ЦСКА лишили невских армейцев права на ошибку в полуфинале.

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон (на фото) стал тем самым джокером, который очень вовремя извлёк главный тренер москвичей Игорь Никитин. Засидевшийся на лавке швед сотворил настоящее чудо, отстояв «на ноль» в самый нужный для своей команды момент. Не пропустить в Санкт-Петербурге от СКА – много ли вратарей в КХЛ способны на такое?

Всё шло к нулевой ничьей в основное время, но сыграл роль талант Кирилла Капризова. Олимпийский чемпион открыл счёт на 54-й минуте, поставив СКА в тяжёлое положение. Гости смогли обойтись без удалений и отстояли хлипкое преимущество в одну шайбу. Кто-то из игроков ЦСКА попытался поразить оставленные Коскиненом ворота – мимо. За несколько секунд до сирены Никита Гусев бросал из убойной позиции, но Юханссон отбил и этот, 29-й бросок по своим воротам. «Питерец.ру» не исключает, что шведский голкипер ЦСКА одним этим «сухарём» может заслужить продление своего одностороннего контракта с клубом.

У СКА нет другого выхода, как дважды выиграть у ЦСКА и выйти в финал Кубка Гагарина. Иначе самая доминирующая команда в истории КХЛ подвергнется валу критики и насмешек.
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