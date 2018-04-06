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Кошмарный лондонский тайм Акинфеева: «Арсенал» - ЦСКА 4:1

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.footboom.com
Разгром в Лондоне вряд ли позволит московским армейцам пробиться в полуфинал Лиги Европы.

После вылета «Зенита» из Лиги Европы единственным российским представителем в еврокубковых турнирах остался ЦСКА. Арсен Венгер оказался злопамятным: на этот раз уже в первом тайме Игорю Акинфееву четырежды пришлось доставать мяч из своих ворот.

«Питерец.ру» убедился, что Венгер намерен выиграть Лигу Европы. В стартовом составе вышли основные на сегодня игроки «Канониров». Немец Озил отметился двумя результативными передачами, а валлиец Рэмзи сделал дубль. У ЦСКА на поле появился «возвращенец» с Туманного Альбиона Ахмед Муса. Насидевшийся на скамейке «Лестера» нигериец мог на 16-й минуте резко изменить течение матча при счёте 1:1. Но Муса не забил, а его команда завершила первый тайм со счётом 1:4.

Во втором тайме Алан Дзагоев забил, но из офсайда. Неугомонный Рэмзи жаждал сделать хет-трик, но попал в штангу. Итоговый счёт сводит шансы ЦСКА на выход в ½ финала к минимуму: в Москве команда Виктора Гончаренко должна побеждать со счётом 3:0. А в нынешнем розыгрыше Лиги Европы лишь БАТЭ и «Эстерсунд» смогли забить «Арсеналу» два мяча.
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