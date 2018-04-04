Обидное поражение СКА в 4-м матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

После безголевого первого периода во второй двадцатиминутке стало вырисовываться преимущество СКА. Петербуржцы логично открыли счёт, наказав хозяев льда за удаление Жаркова. Однако роковым для итогового результата игры стали первые 3 минуты заключительного периода.

Всего 37 секунд прошло со старта третьего периода, а защитник ЦСКА Мэт Робинсон сравнял счёт. Защита СКА не смогла прервать передачу на канадца, а бросок у Робинсона отличный – 1:1.

А вскоре состоялась и победная для ЦСКА шайба. Микко Коскинен не сумел парировать бросок Валерия Ничушкина, и трибуны взревели от радости: ЦСКА вышел вперёд. «Питерец.ру» ожидал дальнейшей результативной игры, однако москвичи смогли удержать минимальное преимущество. Счёт в серии сравнялся, и пятый матч состоится 6 апреля в Санкт-Петербурге.

Арбитры слиберальничали в конце второго периода, когда Илья Ковальчук сцепился с Михаилом Пашниным. Телевизионные комментаторы отметили, что Ковальчук вступился за товарища по команде Патрика Торесена, вспомнив и Квебек – 2008.