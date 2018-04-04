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Обидное поражение СКА в 4-м матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
Расслабленность в начале третьего периоде стоила невским армейцам двух пропущенных шайб – 1:2.  

После безголевого первого периода во второй двадцатиминутке стало вырисовываться преимущество СКА. Петербуржцы логично открыли счёт, наказав хозяев льда за удаление Жаркова. Однако роковым для итогового результата игры стали первые 3 минуты заключительного периода.

Всего 37 секунд прошло со старта третьего периода, а защитник ЦСКА Мэт Робинсон сравнял счёт. Защита СКА не смогла прервать передачу на канадца, а бросок у Робинсона отличный – 1:1.

А вскоре состоялась и победная для ЦСКА шайба. Микко Коскинен не сумел парировать бросок Валерия Ничушкина, и трибуны взревели от радости: ЦСКА вышел вперёд. «Питерец.ру» ожидал дальнейшей результативной игры, однако москвичи смогли удержать минимальное преимущество. Счёт в серии сравнялся, и пятый матч состоится 6 апреля в Санкт-Петербурге.

Арбитры слиберальничали в конце второго периода, когда Илья Ковальчук сцепился с Михаилом Пашниным. Телевизионные комментаторы отметили, что Ковальчук вступился за товарища по команде Патрика Торесена, вспомнив и Квебек – 2008.
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