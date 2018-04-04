«Спартак» стал соперником «Тосно» по полуфиналу Кубка России

«Красно-белые» накануне дня рождения Леонида Федуна пробились в кубковый полуфинал. Перенесённый из-за погоды матч состоялся сегодня в Самаре и завершился убедительной победой «Спартака» со счётом 3:1. Легионеры московской команды обеспечили этот успех: голы забили Зе Луиш, Квинси Промес и Луис Адриано. Гол престижа забил перешедший в самарскую команду из «Томи» Александр Соболев – лучший бомбардир нынешнего розыгрыша (4 мяча).

«Питерец.ру» обратил внимание, что состав «Спартака» был основным по всем позициям на поле. Даже засидевшийся в запасе голкипер Артём Ребров не получил шанса сыграть от Массимо Карреры. А ведь в кубковой встрече с нальчикскими спартаковцами ворота чемпиона России защищал молодой Максименко.

Встреча «Спартака» и «Тосно» состоится 18 апреля. Учитывая, что в другом полуфинале встретятся «Шинник» и «Авангард», обладатель Кубка России должен определиться в противостоянии команд Карреры и Парфёнова. Репетицией кубкового финала стал матч 24-го тура, который выиграл «Спартак» (2:1).