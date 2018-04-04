ента новостей

22:35
Обидное поражение СКА в 4-м матче полуфинальной серии Кубка Гагарина
20:42
«Спартак» стал соперником «Тосно» по полуфиналу Кубка России
15:39
Выставка «ТОНКИЙ ВОЗДУХ, СВЕЖИЙ ВЕТЕР»
15:32
В Красногвардейском районе полиция проверяет сообщение пенсионерки о мошенничестве
15:25
В Ленобласти ограбили пожилую супружескую пару
15:16
Итоги финала конкурса красоты «Студенческая краса 2018»
08:37
Широков займется Арктикой
22:52
Ещё одна победа, и «Ак Барс» – в финале Кубка Гагарина
18:53
Фестиваль «РОК И ДЖАЗ В МУЗЕЕ»
18:50
Спектакль "DREAMER"
18:44
Охранник дома на Коломяжском отказался вызывать МЧС в день пожара
18:37
Проект строительства и реконструкции объектов пассажирского порта «Санкт-Петербург»
18:32
Ограничат движение до двух полос по внутреннему кольцу КАД
16:35
УК Минобороны получила очередной штраф от ГАТИ за неубранный снег
12:51
Шайба Хёрсли стала победной в третьем матче серии против ЦСКА
08:08
Слишком предприимчивый
21:14
Баскетбольный «Зенит» не должен был проигрывать «Автодору» дома
20:39
Что будут обсуждать депутаты ЗаКСа 4апреля?
19:50
Светлый праздник Пасхи в Музее Фаберже
19:48
Спикеры из Санкт-Петербурга выступят на Втором международном форуме «Эндаументы 2018»
19:19
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
18:48
В Ленобласти местный житель зарубил собутыльника топором.
18:43
Международный проект «Дни Высокой Моды в Санкт-Петербурге»
18:39
За титул «Студенческая краса 2018» поборются 10 девушек
18:37
В Приморском районе обокрали зоомагазин
18:31
Мусороперерабатывающие заводы просят отодвинуть от жилых районов
18:31
Количество диагнозов «бесплодие» в России за последние 10 лет выросло в два раза
07:40
Прибавка к пенсии
20:32
Автогол румына помог «Зениту» победить в Уфе
13:20
В Невском районе ограблена аптека
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «Спартак» стал соперником «Тосно» по полуфиналу Кубка России

«Спартак» стал соперником «Тосно» по полуфиналу Кубка России

0
68
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.ftbl.ru
Выиграв отложенный четвертьфинал в Самаре, спартаковцы порадовали Леонида Федуна.

«Красно-белые» накануне дня рождения Леонида Федуна пробились в кубковый полуфинал. Перенесённый из-за погоды матч состоялся сегодня в Самаре и завершился убедительной победой «Спартака» со счётом 3:1. Легионеры московской команды обеспечили этот успех: голы забили Зе Луиш, Квинси Промес и Луис Адриано. Гол престижа забил перешедший в самарскую команду из «Томи» Александр Соболев – лучший бомбардир нынешнего розыгрыша (4 мяча).

«Питерец.ру» обратил внимание, что состав «Спартака» был основным по всем позициям на поле. Даже засидевшийся в запасе голкипер Артём Ребров не получил шанса сыграть от Массимо Карреры. А ведь в кубковой встрече с нальчикскими спартаковцами ворота чемпиона России защищал молодой Максименко.

Встреча «Спартака» и «Тосно» состоится 18 апреля. Учитывая, что в другом полуфинале встретятся «Шинник» и «Авангард», обладатель Кубка России должен определиться в противостоянии команд Карреры и Парфёнова. Репетицией кубкового финала стал матч 24-го тура, который выиграл «Спартак» (2:1).
Все по теме: футбол ФК «Тосно»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

28-02-2018, 22:10
«Тосно» пробилось в полуфинал Кубка России
19-09-2017, 21:45
Федун против Заболотного: послевкусие ничьей «Тосно» и «Спартака»
9-09-2017, 22:16
Каррера избежал увольнения: «Спартак» обыграл «Рубин» – 1:0
18-07-2017, 21:38
«Динамо» спаслось в игре со «Спартаком» в матче 1-го тура
25-04-2017, 21:36
«Спартак» и «Ростов» выиграли свои матчи 25-го тура со счётом 1:0
5-03-2017, 18:41
Луис Адриано забил, но «Спартак» не смог обыграть «Краснодар»

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
205
28-03-2018, 14:21
В Ленобласти иномарка сбила двух детей
0
226
23-03-2018, 17:01
В Петербурге столкнулись маршрутка и автомобиль "Яндекс-Такси"
0
244
22-03-2018, 12:33
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пешехода
0
362
7-03-2018, 12:27
В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
Наверх