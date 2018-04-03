Ещё одна победа, и «Ак Барс» – в финале Кубка Гагарина

«Ак Барс» всё ближе к победе в плей-офф Восточной конференции КХЛ. Третий матч с «Трактором» был похож на предыдущие: упорная борьба и победа казанцев. На этот раз челябинцы смогли отыграться после шайбы Свитова: в овертайм перевёл встречу защитник Вишневский. Однако дополнительное время быстро закончилось для зрителей Арены имени Белоусова разочарованием. «Тракор» выстоял в меньшинстве после удаления Губарева, но сразу же после восстановления равенства составов Токранов закончил матч. Ассистировали защитнику «Барсов» легионеры – Джастин Азеведу и Роб Клинкхаммер.

Противоречивой пока выглядит информация о травме нападающего «Ак Барса» Иржи Секача. Форвард, который в плей-офф набрал 12 очков за 10 матчей, может больше не сыграть в сезоне – 2017/2018. «Питерец.ру» посмотрел статистику: Секач был лучшим бомбардиром свой команды и в регулярном сезоне – 42 (16+26) очков. Отлично начал 25-летний чех и розыгрыш Кубка Гагарина, но получил травму. Лидером в бомбардирской гонке плей-офф после очередного результативного балла является Азеведу (19 очков).