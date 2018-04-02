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» » Баскетбольный «Зенит» не должен был проигрывать «Автодору» дома

Баскетбольный «Зенит» не должен был проигрывать «Автодору» дома

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
basket.fc-zenit.ru
Это неожиданное поражение ставит под сомнение третье место по итогам регулярного чемпионата.

Вылет из Еврокубка от не причислявшейся к фаворитам «Реджо-Эмилии», теперь поражение в Единой Лиге ВТБ от «Автодора», да ещё и на своём паркете. Вот такие результаты этой весной показывает БК «Зенит». «Питерец.ру» надеется, что этот спад окажется временным, и «сине-бело-голубые» всерьёз поборются за путёвку в баскетбольную Евролигу.

А ведь в первом круге «Зенит» в результативном матче победил в Саратове (107:92), тогда сразу трое зенитовцев набрали 20 и более очков (Курич, Карасёв и Гордон). 1 апреля в «Юбилейном» «Зенит» снова пропустил 93 очка, но набрать смог всего 79. Неудержим у гостей был Коти Кларк (23 очка, 6 подборов и 3 передачи). У хозяев паркета неплохо сыграли Карасёв (17 очков и 6 подборов) и Курич (18 очков при 50%-ной точности бросков из-за дуги). А вот «большие» нашей команды, Гордон и Уиттингтон, на двоих набрали 12 очков и сделали … 1 подбор.

Турнирная таблица Лиги ВТБ такова, что основными интригами верхней части являются борьба за первое и третье места. Соперник у «Зенита» серьёзный – финалист Еврокубка «Локомотив-Кубань».
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