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Автогол румына помог «Зениту» победить в Уфе

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
ufaved.info
Поскольку «Локомотив» проиграл в этом туре, борьба за чемпионство станет интереснее.

«Локомотив» ранее проиграл «Амкару»: защита железнодорожников не справилась с дважды забившим Оланаре. «Спартак» воспользовался осечкой команды Сёмина и обыграл «Тосно» (2:1), пропустив с пенальти от Погребняка. «Зениту» тоже нужно было выиграть в Уфе, чтобы приблизиться к лидеру.

В стартовом составе «сине-бело-голубых» появился Краневиттер, а Полоз не вышел даже на замену. Победный задел «Зенит» создал довольно быстро: уже к 21-й минуте команда Роберто Манчини вела со счётом 2:0. Открыл счёт Иванович, автором второго мяча стал защитник хозяев Неделчару – в свои ворота. Во втором тайме уфимцы отыграли один мяч, отличился Пауревич. Но очень нужные 3 очка «Зенит» на выезде добыл.

«Питерец.ру» взглянул на турнирную таблицу: отставание от «Локомотива» теперь составляет 7 очков. Однако «Зенит» пока идёт третьим: «Спартак», у которого на игру больше, опережает нашу команду на 5 очков. Если «Краснодар» сегодня обыграет «Анжи», то «Зенит» опустится ниже. Сейчас «Быки» выигрывают у махачкалинцев (1:0).
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