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» » Волейбольный «Зенит» смог выиграть первый матч полуфинала в Москве

Волейбольный «Зенит» смог выиграть первый матч полуфинала в Москве

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
vczenit-spb.ru
Упорнейший поединок с «Динамо» занял максимально возможные пять партий.

«Зенит» смог выиграть у московского «Динамо» первую партию (20:25), могли «сине-бело-голубые» «зацепить» и вторую. Однако уверенная игра динамовцев на блоке в заключительных розыгрышах второго сета склонила чашу весов в пользу хозяев площадки. Но победа во второй партии (25:22) не помогла «Динамо» развить успех: в третьем сете «Зенит» просто уничтожил соперника, выиграв с перевесом в 14 очков.

Выиграть всего один сет до общей победы, но какой – четвёртый или пятый? Подгоняемые трибунами динамовцы очень хотели сравнять счёт и сделали это. Но тай-брейк прошёл под диктовку «Зенита». Забил очередной мяч Камехо, отлично подал Панков, и «Зенит» повёл 14:8. Динамовцы отыграли один матчбол, но Лубурич поставил точку, отправив мяч от блока в аут. «Зенит» смог выиграть первый матч серии до двух побед и должен выйти на домашнюю встречу с хорошим настроением.

«Питерец.ру» отмечает, что сегодня не очень заметен был голландец Дик Коой (именно так написана фамилия легионера на майке). Да и другой лидер хозяев, Юрий Бережко, долго нащупывал свою игру.
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