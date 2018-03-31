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«Ак Барс» повёл в полуфинальной серии с «Трактором»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.sport.ru
Казанский клуб сделал ещё один шаг к финалу розыгрыша Кубка Гагарина.

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов (на фото) целенаправленно продвигается к финалу. Первая победа над «Трактором» оказалась трудовой: казанцы начали третий период при счёте 0:1. Однако удержать это шаткое преимущество гости не смогли. Не пропустив после удаления Исаева, челябинцы позволили сопернику сравнять счёт в середине периода – отличился Галиев. И здесь своё слово сказал признанный мастер игры в плей-офф Джастин Азеведо. Легионер «Ак Барса» пробил Францоуза неожиданным броском, и хозяева повели в счёте.

Удаление 22-летнего защитника Лямкина подарило «Трактору» шанс отыграться, но овертайма добиться не удалось. Так «Ак Барс» выиграл свой пятый матч подряд в нынешнем розыгрыше (в предыдущем раунде был пройден «Металлург»). «Питерец.ру» предполагает, что у «Трактора» не так много шансов затянуть серию хотя бы до шестого матча.

СКА сегодня проведёт второй матч серии против ЦСКА. Ели невские армейцы снова четырежды пропустят в основное время, то рискуют получить 0–2 в серии перед двумя гостевыми встречами.
Все по теме: хоккей Кубок Гагарина
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