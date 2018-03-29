С поражения начал СКА полуфинальную серию Кубка Гагарина

На удивление результативным получился стартовый матч финала Западной конференции КХЛ. Общими усилиями петербургские и московские армейцы забросили 9 шайб, при этом не обошлось без украшения плей-офф – овертайма. Хотя после показавшегося зрителям бесконечным рекордного дополнительного времени в серии ЦСКА и «Йокерита» заговорили о ненужности «бесконечного овертайма».

Сегодня СКА позволил себе сыграть без Вадима Шипачёва. Считавшийся совсем недавно лучшим отечественным центрфорвардом, Вадим не прошёл в состав на первый матч полуфинальной серии плей-офф.

А героем игры стал Андрей Кузьменко – хет-трик и победная шайба в овертайме. Хотя в ассистентах у решающего взятия ворот Коскинена оказались Скотт и Киселевич, «Питерец.ру» отмечает важную роль Кирилла Капризова. Олимпийский чемпион запутал оборону СКА, и в следующей волне атаки гостей Кузьменко смог попасть в ворота. Пять пропущенных шайб – многовато для нашей обороны: ждём оргвыводов Олега Знарка в отношении кого-то из защитников (у Зубарева «-2»)?