ента новостей

23:26
С поражения начал СКА полуфинальную серию Кубка Гагарина
16:07
Новый сезон КХЛ – без «Лады» и «Югры»
15:15
Международный фестиваль балета Dance Open
15:11
Во Фрунзенском районе должника по ипотеке лишили жилья
15:01
Главгосэкспертиза проверила сметную стоимость реконструкции Обводного канала
14:11
Ночью в Петербурге будут разведены четыре моста
14:00
В Калининском районе задержан насильник
09:05
Консульство США закроют?
19:53
«Политех» бьётся с «Новой Генерацией» и «Автодором» за плей-офф
16:18
Прорыв трубы на канале Грибоедова
14:35
На Дворцовой площади Петербурга прошла акция скорби "Кемерово, мы с тобой!"
14:27
Во Фрунзенском районе задержан насильник
14:21
В Ленобласти иномарка сбила двух детей
14:14
В Невском районе Петербурга в течение часа ограблены три цветочных магазина
14:07
Реконструкция и техническое перевооружение Пулково
06:57
Отчаянные петербургские рыбаки
02:00
Фабиано Каруана из США выиграл турнир претендентов
21:22
Разница в классе: футбольная сборная в Санкт-Петербурге уступила Франции – 1:3
21:03
«Трактор» прошёл «Салават Юлаев» в Кубке Гагарина и сыграет с «Ак Барсом»
14:11
Цикл концертов "Великая и ужасная музыка XX века» в ЦВЗ «Манеж»
14:08
В Ленобласти от удара током погиб ребенок
07:12
Проверки в крупных торговых центрах
21:00
Волейбольный «Зенит» сразится с московским «Динамо» 31 марта и 6 апреля
16:06
В выставочном комплексе «Ленэкспо» состоится Общегородская ярмарка вакансий
16:03
В пожаре на Рузовской пострадал человек
14:52
В Петербурге стартует экспедиция “Эковолна”
10:34
Отдала ребенка в приют
10:25
Житель Ленобласти задержан за карманную кражу на Невском проспекте
10:21
Военный праздник в честь 100-летия института Железнодорожных войск
23:17
ЦСКА стал соперником СКА по полуфиналу Кубка Гагарина
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » С поражения начал СКА полуфинальную серию Кубка Гагарина

С поражения начал СКА полуфинальную серию Кубка Гагарина

0
56
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.sport.ru
Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко (на фото) стал главным героем гостевой победы своей команды.

На удивление результативным получился стартовый матч финала Западной конференции КХЛ. Общими усилиями петербургские и московские армейцы забросили 9 шайб, при этом не обошлось без украшения плей-офф – овертайма. Хотя после показавшегося зрителям бесконечным рекордного дополнительного времени в серии ЦСКА и «Йокерита» заговорили о ненужности «бесконечного овертайма».

Сегодня СКА позволил себе сыграть без Вадима Шипачёва. Считавшийся совсем недавно лучшим отечественным центрфорвардом, Вадим не прошёл в состав на первый матч полуфинальной серии плей-офф.

А героем игры стал Андрей Кузьменко – хет-трик и победная шайба в овертайме. Хотя в ассистентах у решающего взятия ворот Коскинена оказались Скотт и Киселевич, «Питерец.ру» отмечает важную роль Кирилла Капризова. Олимпийский чемпион запутал оборону СКА, и в следующей волне атаки гостей Кузьменко смог попасть в ворота. Пять пропущенных шайб – многовато для нашей обороны: ждём оргвыводов Олега Знарка в отношении кого-то из защитников (у Зубарева «-2»)?
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

24-03-2018, 23:17
ЦСКА стал соперником СКА по полуфиналу Кубка Гагарина
12-03-2018, 19:19
«Авангард» и «Салават Юлаев» сыграют седьмой матч серии плей-офф
31-03-2017, 14:36
Исправит ли финал Кубка Гагарина общее впечатление от плей-офф 2016/2017?
8-03-2017, 23:30
Хет-трик Максима Карпова предопределил поражение СКА
28-02-2017, 00:45
СКА и ЦСКА прошли в следующий раунд розыгрыша Кубка Гагарина
26-03-2016, 23:58
СКА не воспользовался шансом от Радулова и снова проиграл ЦСКА

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
148
28-03-2018, 14:21
В Ленобласти иномарка сбила двух детей
0
185
23-03-2018, 17:01
В Петербурге столкнулись маршрутка и автомобиль "Яндекс-Такси"
0
200
22-03-2018, 12:33
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пешехода
0
334
7-03-2018, 12:27
В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
Наверх