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» » Новый сезон КХЛ – без «Лады» и «Югры»

Новый сезон КХЛ – без «Лады» и «Югры»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
tltgorod.ru
Исключение двух клубов из чемпионата 2018/2019 стало темой обсуждения для любителей хоккея.  

Тольяттинская «Лада» и ханты-манскийская «Югра» исключены из Континентальной хоккейной лиги. Менеджмент КХЛ, руководствуясь «комплексным анализом потенциалов клубов», постановил: в новом чемпионате этих команд не будет.

Профильное министерство Самарской области уже выразило разочарование решением Лиги. Директорату КХЛ напомнили, что «Лада» была одним из лидеров по посещаемости. Финансовые гарантии для сохранения «Лады» в КХЛ также были представлены.

«Югра», где главной звездой в своё время был Олимпийский чемпион Пхенчхана Никита Гусев, выступала в КХЛ с 2010 года и дважды выходила в плей-офф. На официальном сайте «Югры» напомнили, что в этом сезоне «молодёжка» одержала победу на Востоке МХЛ. При этом «Югра» надеется «перезагрузиться» в ВХЛ и «вернуться в элиту российского хоккея».

«Питерец.ру» напоминает: если в КХЛ «Лада» играла в плей-офф лишь в сезоне – 2008/2009, то в 90-е годы тольяттинцы дважды становились чемпионами. А в 2005 году, когда в НХЛ был локаут, «Лада» завоевала серебряные медали.
Все по теме: хоккей КХЛ
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