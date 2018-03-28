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Фабиано Каруана из США выиграл турнир претендентов

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.chessdom.ru
Победа в последнем туре позволила 25-летнему Каруане уверенно выиграть турнир в Берлине.  

Сразу три российских гроссмейстера приняли участие в претендентском турнире в Берлине: Сергей Карякин занял 3-е место, Владимир Крамник – 5-е, Александр Грищук – 6-е. На старте блеснул Крамник (2 победы за 3 тура), но в 4-м туре экс-чемпион мира уступил будущему победителю. Выиграл право сразиться с Магнусом Карлсеном американец Фабиано Каруана, который начал и завершил турнир победами (в 1-м туре – над соотечественником Уэсли Со, в 14-м – над Грищуком).

Проваливший первый круг Карякин (3 очка) наверстал упущенное победами над Крамником (9-й тур), Ароняном (11-й тур) и главным соперником – Каруаной (12-й тур). Однако в заключительных турах Карякин добился лишь двух ничьих, а вот Каруана одержал две победы. Ровно провёл турнир представитель Азербайджана Шахрияр Мамедьяров, чей рейтинг превышает 2800,  но стал вторым (8 очков). Ничья белыми в 10-м туре с Каруаной и поражение от китайца Дин Лижэня 12-м туре лишили Мамедьярова возможности стать претендентом.

«Питерец.ру» удивлён провалу Левона Ароняна из Армении: победитель Кубка мира – 2017 выиграл одну партию и набрал всего 4,5 очка.
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