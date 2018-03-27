ента новостей

21:22
Разница в классе: футбольная сборная в Санкт-Петербурге уступила Франции – 1:3
21:03
«Трактор» прошёл «Салават Юлаев» в Кубке Гагарина и сыграет с «Ак Барсом»
14:11
Цикл концертов "Великая и ужасная музыка XX века» в ЦВЗ «Манеж»
14:08
В Ленобласти от удара током погиб ребенок
07:12
Проверки в крупных торговых центрах
21:00
Волейбольный «Зенит» сразится с московским «Динамо» 31 марта и 6 апреля
16:06
В выставочном комплексе «Ленэкспо» состоится Общегородская ярмарка вакансий
16:03
В пожаре на Рузовской пострадал человек
14:52
В Петербурге стартует экспедиция “Эковолна”
10:34
Отдала ребенка в приют
10:25
Житель Ленобласти задержан за карманную кражу на Невском проспекте
10:21
Военный праздник в честь 100-летия института Железнодорожных войск
23:17
ЦСКА стал соперником СКА по полуфиналу Кубка Гагарина
15:56
Симфонический оркестр из Дюссельдорфa представит программу «Звуки Голливуда»
15:51
В Приморском районе пожилая женщина отдала четверть миллиона за БАДы
15:40
В Приморском районе гендиректор автосалона изобличен в мошенничестве
00:22
КХЛ: «Ак Барс» – в полуфинале, а у Скривенса – «сухарь»
23:03
Баскетбольный ЦСКА – на голову сильнее «Химок» в Евролиге
17:01
В Петербурге столкнулись маршрутка и автомобиль "Яндекс-Такси"
15:54
ККИ контролирует или терроризирует?
11:13
В Петербурге отключат электричество
11:11
В Пушкинском районе совершен разбой на стройплощадке
08:04
Духовная безопасность
22:45
СКА – в полуфинале Кубка Гагарина, ЦСКА бьётся с «Йокеритом»
16:22
Фестиваль театральных школ Петербурга «Вешалка»
12:52
В ИК-3 пытались передать сигареты с наркотиками
12:37
МЧС ночью проводили учения в метро Петербурга
12:33
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пешехода
12:07
5 причин посетить выставку «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса»
12:00
В Красногвардейском районе задержан сантехник педофил
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Разница в классе: футбольная сборная в Санкт-Петербурге уступила Франции – 1:3

Разница в классе: футбольная сборная в Санкт-Петербурге уступила Франции – 1:3

0
67
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.afp.com
Пропустив два гола с 40-й по 49-ю минуту игрового времени, команда Станислава Черчесова проиграла.

Главный вывод по итогам «товара» с французами – и на этом чемпионате мира российским футболистом придётся серьёзно побороться даже за выход из группы. Слишком уж легко сегодня влетали мячи в ворота Андрея Лунёва.

«Питерец.ру» предполагает, что Черчесов не будет больше пробовать в обороне сочетание Кудряшов – Нойштедтер – Гранат. Нужно поискать более надёжный центр защиты, иначе высококлассных форвардов на «Мундиале» не удержать.

Французы, которых тренирует Дидье Дешам, привезли в Санкт-Петербург солидный состав. В основе «трёхцветных» вышли Льорис, Косьельни, Юмтити, Погба, Канте, Мбаппе, Марсьяль и Дембеле, после перерыва на замену вышли Гризманн, Жиру и Матюиди.

Счёт в конце первого тайма открыл оторвавшийся от защитников Мбаппе, затем Погба классно исполнил штрафной. Фёдор Смолов отыграл один мяч, но Мбаппе установил окончательный счёт. После 0:3 с Бразилией российская команда уступила и финалисту чемпионата Европы.

Помимо Лунёва участвовали в игре с французами Жирков, Ерохин, Смольников и Заболотный.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

10-06-2017, 17:43
Льорис превзошёл Филимонова: Франция проиграла Швеции, пропустив с центра поля
19-04-2017, 23:50
«Барселона» не смогла забить «Ювентусу» на «Ноу Камп» и вылетела из Лиги Чемпионов
13-04-2017, 00:21
«Реал», «Атлетико» и «Монако» выиграли первые матчи ¼ финала ЛЧ
5-03-2017, 18:41
Луис Адриано забил, но «Спартак» не смог обыграть «Краснодар»
26-06-2016, 19:09
Гризманн втащил Францию в 1/4 финала чемпионата Европы
16-06-2016, 00:21
Гризманн спас репутацию Дешама на Евро — 2016

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
170
23-03-2018, 17:01
В Петербурге столкнулись маршрутка и автомобиль "Яндекс-Такси"
0
186
22-03-2018, 12:33
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пешехода
0
327
7-03-2018, 12:27
В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
0
343
1-03-2018, 12:13
В Озерках иномарка сбила женщину на светофоре
Наверх