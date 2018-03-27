Разница в классе: футбольная сборная в Санкт-Петербурге уступила Франции – 1:3

Главный вывод по итогам «товара» с французами – и на этом чемпионате мира российским футболистом придётся серьёзно побороться даже за выход из группы. Слишком уж легко сегодня влетали мячи в ворота Андрея Лунёва.

«Питерец.ру» предполагает, что Черчесов не будет больше пробовать в обороне сочетание Кудряшов – Нойштедтер – Гранат. Нужно поискать более надёжный центр защиты, иначе высококлассных форвардов на «Мундиале» не удержать.

Французы, которых тренирует Дидье Дешам, привезли в Санкт-Петербург солидный состав. В основе «трёхцветных» вышли Льорис, Косьельни, Юмтити, Погба, Канте, Мбаппе, Марсьяль и Дембеле, после перерыва на замену вышли Гризманн, Жиру и Матюиди.

Счёт в конце первого тайма открыл оторвавшийся от защитников Мбаппе, затем Погба классно исполнил штрафной. Фёдор Смолов отыграл один мяч, но Мбаппе установил окончательный счёт. После 0:3 с Бразилией российская команда уступила и финалисту чемпионата Европы.

Помимо Лунёва участвовали в игре с французами Жирков, Ерохин, Смольников и Заболотный.