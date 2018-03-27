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» » «Трактор» прошёл «Салават Юлаев» в Кубке Гагарина и сыграет с «Ак Барсом»

«Трактор» прошёл «Салават Юлаев» в Кубке Гагарина и сыграет с «Ак Барсом»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
hctraktor.org
В этом сезоне любители хоккея не увидят классическое для КХЛ противостояние Казань – Уфа.

«Салават Юлаев» в обоих раундах плей-офф сыграл по семь матчей. Но если «Авангард» в седьмой встрече уфимцам удалось одолеть, то «Трактор» юлаевцам оказался не по силам. Счёт решающей баталии четвертьфинальной серии повторил результат стартового поединка. И 16 марта, и сегодня «Трактор» выиграл со счётом 2:1. Позволить атаке «Салавата Юлаева» забросить всего одну шайбу – вот ключ к победе над традиционно атакующей концепцией уфимского клуба.

Хотя открыли счёт как раз юлаевцы: индивидуальное мастерство проявил Линус Умарк. Шведский форвард не заметил двух «трактористов» и поразил ворота Павла Францоуза – 1:0 на 13-й минуте. Но челябинские легионеры соорудили ответную шайбу ещё в первом периоде. Американский белорус Ник Бэйлен и канадец Пол Щехура поучаствовали в комбинацию, которую завершил нападающий сборной Германии Рихард Гюнге.

Победную шайбу забросил ещё один иностранец в составе «Трактора». Швед Линус Виделль, играющий уже за свой шестой клуб КХЛ, пробил Бена Скривенса (ассистировали Гюнге и Щехура). «Питерец.ру» отмечает, что Умарк мог сравнять счёт в концовке, но попал в штангу.
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